Zwei Kilometer am Lippesee entlang

Radroutenverlegung zwischen Schloß Neuhaus und Lippesee

Schloß Neuhaus/ Paderborn. „Wo ist denn eigentlich der Lippesee?“ Diese Frage war nicht selten von ortsfremdem Radtouristen zu hören, wenn diese im Bereich der Lippeseeumflut unterwegs waren. „In der Tat konnten Radfahrer, die auf der Römer-Lippe-Route, der Paderborner Land Route, der LGS-Route oder BahnRadRoute Teuto-Senne unterwegs waren, den See bisher nur an wenigen Stellen sehen“, bestätigt Karl Heinz Schäfer, der Geschäftsführer der Tourist Information Paderborn.

Das wurde mit Unterstützung durch das Straßen- und Brückenbauamt der Stadt nun geändert: Die Routen sind nun so beschildert, dass Radfahrer für fast zwei Kilometer direkt am Lippesee entlangfahren und dabei schöne Blicke über das Wasser genießen können. Auch der barrierefreie Rastplatz liegt nun unmittelbar an den Radrouten. Ein weiterer Nebeneffekt: Die gefährliche Unterführung der A 33 entlang des Boker Kanals wird nun vermieden. Ein Kartenausschnitt mit dem neuen Streckenverlauf ist unter www.paderborn.de/radfahren in der Rubrik „Radel-News“ zu sehen.