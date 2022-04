Zusätzlicher Eltern-Kind-Nachmittag zur „Magie des Lichts“ im Mindener Museum

Minden. Nach dem großen Interesse am letzten Eltern-Kind-Nachmittag bietet das Mindener Museum nun einen zusätzlichen Termin am Sonntag, 10. April an. Um 14:00 Uhr können Eltern, Großeltern und Kinder ab sechs Jahren gemeinsam die aktuelle Sonderausstellung „Magie des Lichts“ erkunden. Auf einem spannenden Rundgang erfahren sie, welche Farben sich im weißen Licht verbergen und wie ein Regenbogen entsteht. Die Teilnehmer*innen lassen unsichtbares Licht sichtbar werden, ihr Spiegelbild zusammenschrumpfen und testen optische Täuschungen. Anschließend wird mit Licht, Farben und Spiegelungen experimentiert und gebastelt. Pro Kind kostet die Aktion 7 €. Erwachsene Begleitpersonen zahlen ein Teilnahmeentgelt am Programm von 2 €.

Die interaktive Ausstellung ist noch bis zum 24. April zu sehen. Ab 1. April haben Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie deren erwachsene Begleitpersonen freien Eintritt in das Mindener Museum. Nur bei einer Teilnahme von Führungen oder museumspädagogischen Programmen fallen für diese Personen auch künftig weiterhin Material- und Teilnahmeentgelte an.

In den Osterferien bietet das Museum ein entsprechendes Ferienprogramm an. Außerdem findet am Ostersonntag, 17. April um 14:00 Uhr eine Familienführung für die ganze Familie statt. Um 16:00 Uhr beginnt eine weitere Erwachsenenführung. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.mindenermuseum.de.

Für alle Termine ist eine vorherige Anmeldung unter museum@minden.de oder 0571-9724020 erforderlich. Die max. Teilnehmerzahl liegt jeweils bei 15 Personen. Der Museumsbesuch und eine Teilnahme an einer Führung sind derzeit nur mit einem 3G-Nachweis möglich. Im Museum ist außerdem eine FFP2-Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die im April geltenden Corona-Bedingungen sind auf der Internetseite des Museums einsehbar.