Zusätzliche Führungen an den Externsteinen in den Sommerferien

Reguläre Führungen an Externsteinen und Hermannsdenkmal können auch genutzt werden

Horn-Bad Meinberg/Detmold. Zum Start der Sommer-Schulferien in Nordrhein-Westfalen bietet die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe wieder zusätzliche Führungen an den Externsteinen mit Besichtigung der Grottenanlage an.

Jeweils am Montag und am Mittwoch starten an den Externsteinen um 11:00 Uhr spannende Rundgänge unter fachkundiger Leitung, bei denen insbesondere Familien mit Kindern in die wechselvolle Geschichte des Monuments eintauchen können: Wann wurde das Kreuzabnahmerelief geschaffen? Wie ist die Grottenanlage entstanden? Und warum faszinieren die Externsteine die Menschen bis heute? Fragen wie diese werden beantwortet, und um manch interessante Anekdote ergänzt.

Das Ferienangebot gibt es bis zum 24. August 2022:

Treffpunkt: 11:00 Uhr Infozentrum Externsteine.

Dauer: ca. 60 Minuten

Teilnehmer: max. 25 Personen / ohne Anmeldung

Erwachsene: 9,00 € und Kinder: 4,50 € (6-14 Jahre) inkl. Eintritt zur Besteigung Weitere Infos: Tel. 05234 20209796

Zudem locken auch die regulären Führungen an Externsteinen und Hermannsdenkmal zu einem schönen Sommerausflug. An den Externsteinen finden diese statt: samstags, sonntags und feiertags, 11:00 Uhr, weitere Infos: siehe oben. Auch am Hermannsdenkmal gibt es reguläre, offene Gästeführungen:

Jeden Sonntag

Treffpunkt: 14:00 Uhr Tourist-Info am Hermannsdenkmal

Dauer: ca. 60 Minuten

Teilnehmer: max. 25 Personen / ohne Anmeldung

Erwachsene: 9,00 € und Kinder: 4,50 € (6-14 Jahre) inkl. Eintritt zur Besteigung Weitere Infos: Tel. 05231 621165

www.Landesverband-Lippe.de