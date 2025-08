Zum ersten Mal 25 Insektenbotschafter:innen ausgebildet

Insektenbotschafter:innen fördern Artenvielfalt in Bielefeld

Bielefeld. Zum ersten Mal wurden 25 Insektenbotschafter:innen im gleichnamigen Lehrgang für die Stadt Bielefeld ausgezeichnet. Der Kurs befähigt die Teilnehmenden, ihren eigenen Beitrag zum Insektenschutz zu leisten – ob in der Umweltbildung, bei Pflanzaktionen oder in der Beratung von Schulen und Nachbarschaften. Organisiert wurde diese Kurzausbildung von BieNe – Bielefelder Netz für Blütenbesucher in Kooperation mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) und weiteren Partner:innen.

„Wir brauchen mehr Menschen, die sich für die biologische Vielfalt stark machen – nicht abstrakt, sondern ganz konkret vor Ort. Genau das machen die Insektenbotschafter:innen“, erklärt Peter Rüther, Projektleiter von BieNe und Mitarbeiter der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne e.V.

Theorie und Praxis

Der Lehrgang „Insektenbotschafter:innen“ fand an zwei Blockterminen zwischen 5. Mai und 15. Juni 2025 an unterschiedlichen Orten in Bielefeld statt. In dieser Zeit absolvierten die Teilnehmenden ein vielseitiges Programm: Bestimmungsübungen, Exkursionen in naturnahe Gärten, Einblicke in die Entomologie (Insektenkunde) und Botanik, praktische Gestaltungstipps für insektenfreundliche Flächen und kreative Bildungsansätze. Aber auch die künftige Öffentlichkeitsarbeit der Insektenbotschafter:innen in den sozialen Medien wurde in Theorie und Praxis anschaulich vermittelt und ausprobiert. Ein besonderes Highlight war die Nachtfalter-Erfassung im Botanischen Garten Bielefeld. Unter fachkundiger Anleitung lernten die Teilnehmenden dort, wie mithilfe von Lichtquellen nachtaktive Insekten angelockt und bestimmt werden können.

Saskia Helm, stellvertretende NUA-Leiterin, betont: „Uns ist wichtig, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Menschen zu motivieren, mitzumachen, nachzufragen und sich auszutauschen. Dieser Lehrgang ist ein lebendiger Lernort – drinnen und draußen.“

Zum Abschluss des Kurses präsentierten die Teilnehmenden eigene Kurzreferate und Steckbriefe zu Pflanzen- sowie Insektenarten, die sie im Anschluss auch für ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzen können.

Für eine vielfältige Zukunft

Mit dem Lehrgang entsteht ein wachsendes Netzwerk von Engagierten, das Insektenwissen in die Stadtgesellschaft trägt – fachlich fundiert, praxisnah und motivierend. Die Stadt Bielefeld profitiert damit von einer neuen Generation von Botschafter:innen für die biologische Vielfalt.