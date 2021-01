Minden. Der Zentrale Steuerungsdienst der Stadt Minden zieht am Mittwoch, 13. Januar 2021, vom Rathaus-Neubau in neue Räumlichkeiten des Geschäftshauses am Scharn (4. OG) um. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter*innen der Ratsarbeit, der Wirtschaftsförderung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, des Bürgerdialogs und der Stadtentwicklung sowie das Vorzimmer des Bürgermeisters und die Leitung des Quartiersmanagements vom 13. Januar bis voraussichtlich 15. Januar 2021 nicht oder nur schwer telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten.