Gütersloh. Ylvie Kleimann vom FSV Gütersloh für das U15-Nationalteam nominiert

Eine weitere Nachwuchsspielerin des FSV Gütersloh steht vor ihrem Debüt im Nationaltrikot. Ylvie Kleimann wurde von Bundestrainerin Bettina Wiegmann für das deutsche U15-Team nominiert, das vom 7. bis 13. März einen Lehrgang in Portugal absolviert, in dessen Rahmen in Lissabon auch zwei Länderspiele gegen die Auswahl des Gastgeberlandes ausgetragen werden.

Die 14-jährige Ylvie Kleimann, die bereits zum U17-Regionalligateam des FSV gehört und sich im vergangenen Herbst auch bei einem Sichtungslehrgang des DFB empfahl, ist eine von drei Torhüterinnen im deutschen Aufgebot.

Während die anderen beiden Keeperinnen Leonie Dalming (SV Meppen) und Julienne Loyal (TSG Hoffenheim) bereits drei Länderspiele absolvierten, ist das Talent des FSV Gütersloh ein Neuling im deutschen Aufgebot.

Zu denen, die sich über die Nominierung freuen, gehört neben den U17-Coaches Lukas Jäschke, Daniel Schiewe und Elina Büttner auch Matthias Kaiser, der Torhüterinnen-Trainer des FSV Gütersloh.