Würdigung des Engagements für Heimat zum Tag des Ehrenamts

Heimatpreis in kleinem Rahmen Corona-gerecht übergeben

Bad Oeynhausen. Die Stadt Bad Oeynhausen hat den Tag des Ehrenamts am 5. Dezember genutzt, um den diesjährigen Heimatpreis zu überreichen um damit das ehrenamtliche Engagement Bad Oeynhausener Organisationen zu würdigen. Den mit 2500 Euro dotierten ersten Platz belegte die Initiative SheDoesFuture, die mit ihrem Projekt besonders in dem Kriterium „Kreativität und Innovationsgehalt“ punkten konnten. „Junge Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen und sie für die Potentiale ihrer Heimatregion auch in beruflicher Hinsicht aufmerksam zu machen und zu begeistern, ist von ungeheurem Wert“, lobte Bürgermeister Lars Bökenkröger die Initiative rund um Sonja O´Reilly und Linn Kaßner-Dingersen.

Den zweiten Platz belegt die freischaffende Regisseurin Jasmin Wilkening, die persönliche Geschichten der Bad Oeynhausener Bürgerinnen und Bürger mit Stadtimpressionen zu einer Filmcollage zusammenstellen will. Dazu sammelt sie Texte aller Art, die darlegen, was Bad Oeynhausen als Heimat für die Bewohnerinnen und Bewohner ausmacht und was sie persönlich mit ihrer Heimat verbinden und bereitet sie auf. Über den dritten Platz freut sich der Förderverein des Märchenmuseums e.V., der mit seiner Aktion „Bei Anruf Märchen“ im Frühjahr Anrufende in Zeiten des Kontaktverbotes mit regionalen Märchen und Sagen erfreute und den Beteiligten so ihre Heimat ein Stück näher bringen konnte.

Mit Blick auf die Corona-Regeln konnte es keine Preisverleihung in großem Rahmen geben. Deshalb hatte Bürgermeister Lars Bökenkröger die Preisträgerinnen und Preisträger zu einem kurzen Treffen ins Rathaus gebeten, um die Gewinner persönlich verkünden und die Trophäe an die Preisträger zu überreichen. „Alle eingereichten Projekte folgten dem Gedanken des Heimatpreises, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, Heimat zu bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten“, erläutert Anna Südkamp, die das Projekt Heimatpreis in der Verwaltung betreut. Der Heimatpreis dient vor allen Dingen der Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement und zeichnet besonders innovative, nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat aus. Um den Heimatpreis beworben haben sich außerdem der Förderverein des Freibad Lohe e.V. mit dem Projekt „Erhalt und Renovierung der Umkleidekabinen des alten Freibads“ und die Johanniter Unfall-Hilfe mit ihrem Projekt „Historischer Retter auf 4 Rädern“. Auch wenn Sie nicht unter den Gewinnern waren, haben sie kleines Präsent außerhalb der Preisverleihung überreicht bekommen.

Die Verleihung des Heimartpreises möglich gemacht hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes. Es stellt den Kommunen und Kreisen auf Antrag das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro und die Preise zur Verfügung.