Workshops im Archäologiepark Höxter: Kränze binden, Schnittkurse und Naturgärten planen

15 Workshops starten ab März – vom Frühjahrskranz bis zum Adventskranz, inklusive Fachwissen rund um Rosen, Vermehrung und naturnahe Gartengestaltung.

Höxter. Workshops im Archäologiepark Höxter verbinden Fachwissen für Gartenfans mit kreativen Ideen für dekorative Projekte für Zuhause. Das ganze Jahr über bietet der ehemalige Gartenschau-Park in Höxter Kurse an – auch außerhalb der Saisonzeiten. Sie richten sich an Garteninteressierte und an alle, die gerne Dekoratives für Daheim selbst herstellen. Insgesamt stehen 15 verschiedene Workshops zur Auswahl, sie starten bereits im März und sind schon online buchbar.

Am 22. März werden Frühjahrskränze aus zartknospigen Zweigen, Gräsern, duftenden Kräutern und Trockenblumen gebunden. Dekoriert wird mit dezenten Elementen wie kleinen Vögeln oder Ostereiern (10.30 Uhr, 26 Euro pro Person inklusive Material).

Um die richtige Pflege von Rosen geht es am 27. März. Dabei informiert Expertin Barbara Siebrecht über die optimale Düngung, Bodenpflege und die Vorbeugung und Behandlung häufiger Krankheiten und Schädlinge. Am Ende wird das Gelernte beim Rosenschnitt gemeinsam umgesetzt (16 Uhr, 26 Euro pro Person).

Wie man Stauden und Gehölze aus dem eigenen Garten erfolgreich vermehren kann, darum geht es am 11. April. Erklärt und geübt werden dabei verschiedene Techniken wie Aussaat, Stecklinge, Kindel, Risslinge, Teilung, Wurzelschnittlinge oder Abmoosen. Die Teilnehmenden nehmen ihre selbstgewonnenen Jungpflanzen mit nach Hause (14 Uhr, 31 Euro pro Person).

Am 10. Mai werden florale Muttertags-Grüße gestaltet. Unter der fachkundigen Anleitung von Helena Kleck binden die Teilnehmenden Handsträuße – optional auch Mutter und Tochter/Sohn gemeinsam. Verarbeitet werden Pfingstrosen, Frauenmantel, Akelei und Grün wie Pistazie oder Eukalyptus (10.30 Uhr, 21 Euro pro Person inklusive Material).

Alles über den Umgang mit dem faszinierenden Rohstoff Bienenwachs erfahren Kursteilnehmende aus erster Hand – von Imker Hubert Otto. Am 28. Juni werden nicht nur Kerzen gegossen, sondern beispielsweise auch Wachstücher als nachhaltige Alternative zu Frischhaltefolie hergestellt (13 Uhr, 19 Euro zuzüglich Materialkosten).

Wie plant man einen naturnahen Garten? Das beantwortet Ralf Haffke, studierter Gärtner und ehemaliger Leiter der Höxteraner Stadtgärtnerei. Seine Kurse drehen sich um die Anlage von Naturgärten bis hin zu der Frage, wie man aus Schottergärten ökologische Nischen machen kann. Bei den Workshops zur Gartengestaltung stehen mehrere Termine zur Auswahl.

Am 5. September vermittelt ein Workshop mit Gartenplanerin und Gärtnerin Barbara Siebrecht einen Überblick über die häufigsten Giftpflanzen in Haus, Garten, Wald und Wiese. Die Teilnehmenden lernen, die Risiken richtig einzuschätzen, Pflanzen sicher zu erkennen und erhalten praktische Hinweise zum richtigen Verhalten im Notfall (17.00 Uhr, 21 Euro pro Person).

Stimmungsvolle, langlebige Herbstkränze für Tür, Wand oder Tisch entstehen am 11. Oktober im Archäologiepark. Verarbeitet werden auf einem klassischen Strohrömer Naturmaterialien wie Fruchtstände von Stauden, Hagebutten, Gräser und frisches Grün (10.30 Uhr, 21 Euro pro Person inklusive Material).

Später im Herbst (24. Oktober) folgt ein Gehölzschnitt-Workshop im Archäologiepark Höxter. Dabei wird informiert, wann und warum Schnittmaßnahmen sinnvoll sind und wie sie fachgerecht umgesetzt werden. Es geht um Obstgehölze, Beerensträucher, Nadelgehölze, Kletterpflanzen, Rosen und Ziersträucher (14 Uhr, 26 Euro pro Person).

Rechtzeitig vor der Weihnachtszeit werden wieder Adventskränze gebunden (22. November). Zur Verfügung stehen verschiedene Grünsorten wie Nobilis, Nordmanntanne, Eukalyptus oder Kiefer. Dekoriert wird mit Zapfen, Bändern, Kugeln oder Naturmaterialien sowie Tellern für die spätere Bestückung mit Kerzen (10.30 Uhr, 31 Euro pro Person inklusive Material).

Sämtliche Kurse können wettergeschützt in den großen Bogenzelten des Archäologieparks durchgeführt werden. Detaillierte Beschreibungen und nähere Infos – unter anderem zum mitzubringenden Werkzeug – sind auf der Homepage des Huxarium Gartenparks Höxter nachzulesen. Dort können die Kurse auch direkt gebucht werden: huxarium-gartenpark.de/events/workshops.

„Unsere Kurse eignen sich prima als Geschenk und können gleich mit einem Besuch im Gartenschaupark kombiniert werden“, rät Organisatorin Gizem Cevik. „So kann man einen Ausflug nach Höxter mit einem tollen Workshop verbinden und nimmt viel Fachwissen oder schöne florale Deko mit nach Hause.“ Der Eintritt zum Archäologiepark ist jeweils inklusive.