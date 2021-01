Wochen der Studienorientierung an der FH Bielefeld

Bielefeld. Welche Studienmöglichkeiten gibt es an der FH Bielefeld? Was macht ein Studium an der FH aus im Vergleich zur Universität? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Zentrale Studienberatung der Fachhochschule (FH) Bielefeld in den Wochen der Studienorientierung vom 25. Januar bis 5. Februar 2021.

Das umfangreiche Programm besteht aus Infovorträgen zum Studienangebot, zur Studienwahl und -finanzierung, Orientierungs-Workshops sowie individueller Beratung. Die sechs Fachbereiche der FH Bielefeld präsentieren sich am 27. Januar 2021 nachmittags mit Vorträgen zum Studienangebot. Die Schüler*innenlabore Bielefeld und Gütersloh beteiligen sich mit Studierendeninterviews und praktischen Aufgaben. Durchgeführt werden die Online-Veranstaltungen mit Zoom.

Die „Wochen der Studienorientierung“ sind eine gemeinsame Initiative des NRW-Wissenschaftsministeriums, der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der NRW-Hochschulen. Schülerinnen und Schüler können sich an vielen Hochschulen über ein Studium in NRW informieren.

Übersicht aller Veranstaltungen: fh-bielefeld.de/studienorientierung/wochen.