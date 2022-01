Wissenswertes zur Gründung kompakt vermittelt

pro Wirtschaft GT lädt angehende Selbstständige zum Online-Vortrag ein

Kreis Gütersloh. Wer vorhat sich selbstständig zu machen, steht oft vor vielen Fragen. Welche formellen Voraussetzungen müssen beachtet werden? Was ist die passende Rechtsform? Welche Steuern und finanzielle Verpflichtungen stehen an? Um diese Fragen zu klären und grundlegende Informationen zur Existenzgründung zu vermitteln, lädt die pro Wirtschaft GT (prowi) am Dienstag, 18. Januar, ab 19.00 Uhr zum kostenlosen Online-Vortrag ‚Gründen.kompakt‘ ein.

Neben Steuerarten, Rechtsformen und formellen Voraussetzungen, informiert Christoph Küster, Gründungsberater bei der prowi, im Rahmen des Vortrags zu möglicher Förderung und betrieblicher Absicherung. Die Veranstaltung richtet sich an angehende Selbstständige, die bereits eine Geschäftsidee im Kopf haben, sowie mögliche Unternehmensnachfolgerinnen und –nachfolger.