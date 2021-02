Stadt Paderborn nimmt an Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ teil

Der Wärmebedarf im Paderborner Gebäudebestand macht in etwa ein Viertel des gesamtstädtischen Endenergieverbrauchs aus. Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch in diesem Themenbereich sind somit strategisch sinnvolle Bausteine und von zentraler Bedeutung für den Klimaschutz.

Paderborn. Um Kommunen dabei zu unterstützen, die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit schneller, breiter und zielorientierter umzusetzen, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. die Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ ins Leben gerufen. Ziel ist unter anderem die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Strategien und Lösungen. Dabei sollen die Kommunen durch einen umsetzungsorientierten Wissensaustausch untereinander von bereits gemachten Erfahrungen profitieren.

Viele Kommunen haben bereits Aktivitäten erfolgreich umgesetzt. Diese Erkenntnisse will die Initiative unter den teilnehmenden Kommunen nutzbar machen. „Im Klimaschutz muss nicht jede Kommune das Rad neu erfinden. Die Teilnahme an der Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ gibt der Stadt Paderborn die Möglichkeit, von bereits gemachten Erfahrungen profitieren. Dadurch kann mehr Energie in die Umsetzung konkreter Maßnahmen fließen.“, betont die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke. Durch die Teilnahme bekommt die Stadt Paderborn auch Zugriff auf eine Datenbank mit Best Practise Beispielen, die Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungen und die Bereitstellung von Fachexpertise zu vielen wichtigen Bereichen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.