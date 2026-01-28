Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen: Katharina Himmerich übernimmt Vorstandsspitze

Beim Neujahrsempfang im Lokschuppen Bielefeld stand der Führungswechsel im Mittelpunkt – mit neuen Impulsen für Sichtbarkeit, Netzwerk und Projekte in OWL.

Bielefeld. Mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang im Lokschuppen Bielefeld haben die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen (WJO) den Start in das Jahr 2026 eingeläutet. Im Mittelpunkt des Abends stand der turnusmäßige Führungswechsel: Katharina Himmerich, geschäftsführende Gesellschafterin der 2bessential GmbH, übernimmt das Amt der Vorstandssprecherin von Annika Eweler (WAGO GmbH & Co. KG).

Himmerich möchte gemeinsam mit ihrem neuen Vorstandsteam neue Impulse setzen. Ein zentrales Ziel ihrer Amtszeit ist es, die Sichtbarkeit der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen in der Region weiter zu erhöhen. „Wir haben ein außergewöhnlich wertvolles Netzwerk aus Unternehmerinnen, Unternehmern und Führungskräften mit ganz unterschiedlichen Expertisen, die sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Dieses Potenzial wollen wir noch stärker nach außen sichtbar machen“, betont Himmerich.

Geplant ist zudem die stärkere Einbindung der Mitglieder durch thematische Projektgruppen, um Kompetenzen und Erfahrungen gezielt in die Vereinsprojekte einfließen zu lassen.

Annika Eweler bleibt den Wirtschaftsjunioren als Past-Sprecherin im Vorstand erhalten. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Hauke Schulz, Geschäftsführer des Seekrugs am Obersee (Bielefeld), gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Max Rahn, Inhaber und Geschäftsführer der life is motion GmbH & Co. KG (Herford), Stefan Fietzek, Leitung Business Development an der Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld), sowie Michael Klose, Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Zahlmann Klose Nolting Partnerschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft (Bad Oeynhausen), der weiterhin das Amt des Schatzmeisters ausübt. Geschäftsführer Marlon Dreisilker, Angestellter Kaufmann bei der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, komplettiert den Vorstand.

Als kooptiertes Mitglied wurde zudem Frederik Frommholz, geschäftsführender Gesellschafter der Elektro Götsch Bielefeld GmbH & Co. KG, in den Vorstand aufgenommen.

Ein besonderer Moment des Abends war die Auszeichnung von Andreas Griesbach mit der goldenen Juniorennadel, der höchsten Ehrung der Wirtschaftsjunioren Deutschland, für sein langjähriges und herausragendes Engagement.

Ehrungen und prominente Gäste

Zu den Ehrengästen gehörten neben Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, auch Heiko Kösling, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, sowie Philipp Frahmke, Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren NRW. In ihren Grußworten würdigten sie die Arbeit und das Engagement der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen und betonten die Bedeutung des Netzwerks für die regionale Wirtschaft.

Ausblick auf 2026

Für das Jahr 2026 kündigten die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen ein vielfältiges Programm an. Ein Höhepunkt wird der Trainings-Summit in den Räumlichkeiten der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld sein. Darüber hinaus setzen die Wirtschaftsjunioren ihre bewährten Formate wie die monatlichen Jour-fixe-Termine in regionalen Unternehmen fort, um den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern zu fördern.

Ergänzend stehen Bewerbungstrainings mit verschiedenen Schulen auf dem Programm, ebenso wie Treffen im vertraulichen Kreis – die sogenannten Kamingespräche – mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie der Besuch des Landtags NRW und des Bundestags.

Mit frischem Elan und einem engagierten Vorstandsteam blicken die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen optimistisch auf das Jahr 2026.

Über die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen

Die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen e.V. zählen mit rund 280 Mitgliedern und Förderern zu den größten Juniorenkreisen in Deutschland. Seit 1974 engagieren sich junge Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte für Themen wie Bildung, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Geschäftsstelle der Wirtschaftsjunioren ist bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld angesiedelt, die dem Netzwerk stets als starker Partner zur Seite steht. Weitere Informationen unter: www.wj-o.de.