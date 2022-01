… wie Zitronensäure dem Schmutz Saures gibt?

Minden. Zitronensäure ist ein vielfältig einsetzbares und zugleich nachhaltiges Hausmittel. Es gibt sie als Lösung oder in Pulverform im Supermarkt und in der Drogerie. Besonders gut wirkt reine Zitronensäure gegen Kalk und Urinstein. So eignet sie sich zum Entkalken von Wasser- und Eierkochern, Wasserhähnen und Duschköpfen sowie zur Reinigung von Bad und WC. Nach dem Entkalken des Wasserkochers kann man mit der Zitronensäurelösung zum Beispiel noch das WC von Kalk- und Urinablagerungen befreien. Vorsicht ist aber geboten bei säureempfindlichen Materialien wie verchromten Armaturen, Marmor oder Naturstein.

In Do-It-Yourself-Rezepten wird Zitronensäure häufig mit Natron oder Waschsoda kombiniert. Das ist aber nicht sinnvoll, denn dann reagieren die beiden Komponenten sprudelnd unter Freisetzung von Kohlendioxid miteinander anstatt mit dem Schmutz. Nur bei der Abflussreinigung könnte das nützlich sein, um Ablagerungen zu lösen. Aber auch in diesem Fall sollten besser erst Natron oder Soda allein einwirken und dann die Zitronensäurelösung zugesetzt werden.

Generell gilt: Die Säure sollte nicht in Kontakt mit Haut, Händen oder Augen kommen und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Mehr zum umweltfreundlichen Putzen unter www.verbraucherzentrale.nrw/node/12742

Für weitere Informationen:

Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW in Minden, Portastr. 9, 32423 Minden, Tel. (0571) 38637905