Wie Kinder spielend lernen und Erfahrungen sammeln

Kreis Herford. 9 frisch pädagogisch geschulte Kindertagespflegepersonen können nun in ihre neue Tätigkeit starten. Sie haben einen umfassenden Qualifizierungskurs im AWO Familienbildungswerk beendet und gerade die Zertifikate erhalten. Als Anerkennung dieser Leistungen wurde die Übergabe im kleinen Rahmen feierlich begleitet.

Kindertagespflegepersonen betreuen bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt oder in angemieteten Räumlichkeiten. Das Besondere an dieser Betreuungsform sind die kleinen Gruppen und der familienähnliche Rahmen. Die qualifizierten Fachkräfte begleiten die Kinder individuell in ihrer Entwicklung und bieten spezielle Konzepte und Erfahrungsräume für kleine Forscher*innen und Entdecker*innen an. In der Kindertagespflegestelle können Kinder Erfahrungen im Spiel mit anderen Kindern sammeln und in der kleinen Gruppe viele besondere Erlebnisse haben.