Westfälischer Geschenkemarkt im festlichen Kurpark

Einzigartige Geschenkideen und Kunsthandwerk in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Der Westfälische Geschenkemarkt startet mit neuen und vertrauten Kunsthandwerkern und lädt Besucher zu einzigartigen Geschenkideen im stimmungsvoll erleuchteten Kurpark ein. Am Montag, den 24. November, öffnet der Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen seine Türen. Der Westfälische Geschenkemarkt auf dem Hauptweg zwischen Badehaus I und der Tourist Information ist ein beliebter Anlaufpunkt für alle, die nach besonderen Geschenken suchen. Insgesamt 31 Kunsthandwerker präsentieren hier bis zum 23. Dezember im wöchentlichen Wechsel ihre handgefertigten Produkte in neun Hütten. Geöffnet ist der Geschenkemarkt täglich von 16 bis 20 Uhr, an den Wochenenden bereits ab 12 Uhr.

In der ersten Woche erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl:

Christine Klatt aus Steinhagen ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Sie hat sich in erster Linie auf Gießharz spezialisiert und präsentiert Schmuck, Anhänger und Wohnaccessoires aus dem kreativ verarbeiteten Material.

Elke Weber und Elisabeth Sinnerbrink aus Werther haben schöne Dinge aus Filz, Deko und Gebrauchsgegenstände in der Auslage und freuen sich schon auf interessierte Kunden in der ersten Marktwoche.

Auch zum ersten Mal mit dabei ist der Förderverein Soroptimist international, vertreten von Vera Schrader und Stefanie Möller, die weihnachtliche Süßwaren und selbstgefertigte Geschenkartikel anbieten.

Gabriele Schultz bringt ihre beliebten gehäkelten Kuscheltiere mit. Diese einzigartigen Kreationen sind ideale Geschenkideen, die Kinderherzen höherschlagen lassen und für strahlende Augen sorgen.

HandWertarbeit von Inhaberin Ulrike Walpert hat sich auf die Produktion von Deko- und Textilien konzentriert, die – wie der Name schon vermuten lässt – in aufwendiger Handarbeit erstellt worden sind.

Sabine Haarbusch ist eine vertraute Ausstellerin auf dem Westfälischen Geschenkemarkt. Sie bringt ihre festlichen Dekorationen aus Gießmaterial mit, die in Kombination mit selbstgebastelten Kerzen und kleinen Adventsgeschenken für eine weihnachtliche Stimmung in jedem Zuhause sorgen.

Duftende und pflegende Unikate finden die Besucher in der Auslage von Moosmed Natural Cosmetics. Gesa Jankovic aus dem Norden Bad Oeynhausens präsentiert die vielfältige Auswahl von Seifen und Naturkosmetik.

Slady Steel von Frank Michael Scholz ist ebenfalls ein bekannter Name auf dem Geschenkemarkt und präsentiert Schiefer-, Edelstahl- und Silberschmuck sowie den besonderen Stadtring Bad Oeynhausen.

Hochwertige Küchenutensilien und Dekoartikel aus Olivenholz hat Berit Hinsch von Tutu’s Olivenholz im Gepäck.

Der Westfälische Geschenkemarkt ist eingebettet in das strahlende Lichtermeer des Kurparks, das die historischen Gebäude und Bäume in festlichem Glanz erstrahlen lässt.

Öffnungszeiten des Westfälischen Geschenkemarktes:

bis 23. Dezember, täglich von 16 bis 20 Uhr, an Wochenenden von 12 bis 20 Uhr

Veranstalterin des Weihnachtsmarktes ist die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. Aktuelle Details finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de oder in der Tourist Information im Kurpark (Tel. 05731 1300).