Weserrenaissance-Museum Schloss Brake präsentiert sein neues und prall gefülltes Programmheft

Lemgo. Der Frühling kann kommen: Farbenfroh, mit großen Fotos und knackigen Texten kommt das neue Programmheft des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für den kommenden Frühling und Sommer daher. Das 28 Seiten starke Heft ist prall gefüllt mit attraktiven Ausstellungen und Veranstaltungen. Ab sofort ist es im Museum und in vielen öffentlichen Einrichtungen erhältlich. Man kann es aber auch ganz bequem nach Hause bestellen unter info@museum-schloss-brake.de oder telefonisch unter 05261/94500. Auch auf der Homepage des Museums kann man das Programm abrufen unter www.museum-schloss-brake.de/veranstaltungen-gesamt/

Wie wäre es beispielsweise mit einem Besuch der Sonderausstellung „Begegnungen“ der Künstlerin Isolde Frepoli? Aufgrund der großen Nachfrage werden ihre in die Dauerausstellung integrierten Büsten und Figuren länger als ursprünglich geplant, und zwar bis zum 24. April, gezeigt.

Freuen kann man sich außerdem auf einen fröhlichen Abend unter dem Motto „Das Saufzeitalter“ inklusive Bierverkostung am Freitag, 11. März, um 18 Uhr. Denn schon in der Zeit der Renaissance ließen es die Adeligen so richtig „krachen“ und tranken pro Tag ca. vier Liter Bier pro Kopf.

Stimmungsvoll geht es weiter am Donnerstag, 31. März. Denn um 10 Uhr steht ein interaktives Hörspiel für Kinder auf dem Programm. Dabei dreht sich alles um das Thema „Weserrenaissance“ – passend zu dem vom Heimatministerium NRW geförderten Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“. Die in den Kindercharts platzierten Musiker Pia und Nino von „Deine Kinderband“ präsentieren lustige Geschichten und Lieder zum Mitsingen. Ideal für Kindergärten und Grundschulen.

Um die Osterzeit bietet das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ein spannendes Suchspiel für die ganze Familie an. Dabei hat sich vom 1. April bis zum 1. Mai der bekannte „Dürer-Hase“ in der Ausstellung versteckt. In strahlendem Pink, Rot, Gelb und Gold kommt er daher. Doch wofür stehen die ganzen Farben eigentlich in der Liturgie und welche passt gar nicht dazu?

Farbenfroh geht es auch vom 10. April bis zum 21. August im Museum zu. Denn die neue Sonderausstellung „Ausgezeichnet! Prämierte venezianische Kostümkreationen aus OWL“ entführt die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Karnevals von Venedig. Für seine in aufwändiger Handarbeit entstandenen, fantasievollen Kostüme wurde Horst Raack immer wieder mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Am Sonntag, 22. Mai, führt er selbst durch die Ausstellung und steht für Fragen zur Verfügung. Am Mittwoch, 1. Juni, lädt er um 15 Uhr zu einem gemütlichen „Kulturtee“ mit leckerem Gebäck und vielen Geschichten ein. Außerdem steht am Sonntag, 17. Juli, um 17.30 Uhr eine szenische Lesung „Casanova“ auf dem Begleitprogramm zur Ausstellung. Am Sonntag, 21. August, lockt die Abendveranstaltung „Lebendige Masken“ mit einem galaktischen Interview und Musik.

Für Kindergärten und (Grund-)Schulen gibt es ein zur Ausstellung passendes museumspädagogisches Begleitprogramm. Die älteren Kinder und Jugendlichen erfahren, warum und seit wann sich Menschen verkleiden und was es beispielsweise mit Schandmasken und Totenmasken auf sich hat. Die jüngeren Kinder dürfen nach einer altersgerechten Führung selber eine „Pompomrakete“ basteln und dann einen Maskenball starten.

Passend dazu findet am Samstag, 30. April, um 15 Uhr das Kindertheater „Des Kaisers neue Kleider“ statt. Dabei plaudert der Herrenschneider Konrad Knopfloch vom „Theater Tom Teuer“ unterhaltsam aus dem Nähkästchen. Und in den Sommerferien bietet das Museum wieder allen Kindern und Jugendlichen den kostenlosen „DiMiDo-Ferienspaß“ mit einem auf die Ausstellung abgestimmten, ausgefeilten Edutainment-Programm an.

Klassische Musik darf im Programm des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake natürlich auch nicht fehlen, und zwar in Kooperation mit dem Landestheater Detmold. Am Sonntag, 27. Februar, erklingen „Liebesrufe“ unter anderem von Astor Piazzolla, Hector Berlioz und Jacques Ibert im Saal. Am Samstag, 23. April, kann man sich um 19 Uhr auf das Kammerkonzert „In den höchsten Tönen“ freuen. Die Musikerinnen und Musiker lassen Werke von Antonín Dvořák, Sergei Taneyev und Zoltán Kodály erklingen.

Auch die beliebte Reihe „Museum goes Kabarett“ findet am Sonntag, 8. Mai, eine unnachahmliche Fortsetzung. Der Kabarettist Stefan Waghubinger präsentiert sein drittes Soloprogramm mit dem Titel „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“. Dabei sucht und findet er den, der er mal war, den, der er mal werden wollte, und den, der er ist.

Ein besonderer Höhepunkt im diesjährigen Programm ist der „Tag der Weserrenaissance“, der am Sonntag, 19. Juni, von 13 bis 18 Uhr in Form eines großen Familienfestes sowohl im Museum als auch auf dem gesamten Schlossgelände gefeiert wird. Mit von der Partie sind der Lippische Heimatbund, der Kulturkreis der Weserrenaissance, die Stiftung Eben-Ezer, der Tanz Treff Hey, die Musikschule Lemgo sowie Pia und Nino von „Deine Kinderband“. Freuen kann man sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Kanufahren, Airbrush-Tattoos, Dromedar-Rodeo, Hüpfburg, Verkleiden, Walking Acts der Karla-Raveh-Gesamtschule, Märchenerzählerin und mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Darüber hinaus kann man sich auf angesagte Klassiker freuen wie thematisch wechselnde Erlebnisführungen durch die Dauerausstellung, auf eine neue Ausgabe von „Kunst oder Krimskrams“ am Mittwoch, 27. April. Und natürlich auf den Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, an dem das Museum erstmals das nachgeschneiderte Kostüm von Katharina, der Tochter von Graf Simon VI., der einst auf Schloss Brake lebte und regierte, präsentiert. Alle Frauen können sich Dienstag, 8. März, im Kalender vormerken, denn am „Internationalen Frauentag“ haben sie freien Eintritt ins Museum.

Tickets für alle anderen Veranstaltungen gibt es ab sofort an der Museumskasse (dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr) oder telefonisch unter Tel. 05261/94500.