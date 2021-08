Werken mit Draht und Glasscherben

Noch freie Plätze beim Workshop in der Glashütte Gernheim

Petershagen (lwl). Noch freie Plätze meldet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für ein Ferienprogramm in seinem Industriemuseum Glashütte Gernheim in Petershagen. Am Donnerstag (12.8.) können Kinder ab acht Jahren zwischen 10 und 16 Uhr mit bunten Glasscherben, Draht und Einfallsreichtum kleine Kunstwerke erschaffen. Inspiration liefert die aktuelle Ausstellung „Das Wachsen der Bilder. Scherbenarbeiten von Karin Hubert“, die sich die Teilnehmer:innen ansehen. Auch ein Rundgang über das Gelände des LWL-Industriemuseums steht auf dem Programm. In den Pausen werden Snacks und Getränke angeboten. Sie sind in den Teilnahmegebühren von 18 Euro enthalten.

Anmeldungen nimmt das Museum per Mail an glashuette-gernheim-anmeldung@lwl.org oder telefonisch unter 05707 9311-13 entgegen. Der Nachweis eines negativen Corona-Tests ist erforderlich. Während des Programms herrscht in den Innenräumen Maskenpflicht.