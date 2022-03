Werbegemeinschaft freut sich auf den Gütersloher Frühling

Bummeln und Shoppen in der wundervoll dekorierten Innenstadt

Gütersloh. Der Gütersloher Frühling ist in der Innenstadt angekommen. Neben den zahlreich geschmückten Ellipsen, kleinen Beeten, der Rasenfläche und der Parklandschaft, steht der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres vor der Tür. Die Besucher*innen dürfen sich zwischen 13 und 18 Uhr beim Bummeln durch die geschmückte Innenstadt auf zahlreiche Aktionen im Einzelhandel und in der Gastronomie freuen.

Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. informierten in einem Pressetermin über die Angebote und Aktionen im Handel zum verkaufsoffenen Sonntag, am 27. März.

Die Werbegemeinschaft Gütersloh ist sehr froh, dass es nach zwei Jahren endlich wieder einen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Nachdem in den Geschäften zeitweilig nicht alle Ware ankam, haben sich die Logistikprobleme gelegt und die Kunden können sich wieder auf eine vielfältige Auswahl der neuen Frühjahrskollektionen freuen. „Auch wenn im Moment sicher nicht alles gut ist in der Welt, ist der Gütersloher Frühling ein schöner Startschuss für positivere Zeiten – einfach mal bummeln und genießen.“, so Markus Finke, Geschäftsführer von Intersport & Modehaus Finke und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Als besondere Aktion verlost das Modehaus Finke am Sonntag zwei hochwertige SUP Boards von Bugatti.

Auch in dem Geschäft feineDINGE Gütersloh gibt es einiges zu entdecken. Es werden wieder verschiedene Produkte zum Probieren angeboten und auf die Kund*innen warten am Sonntag kleine Give-aways. „Der Gütersloher Frühling ist für mich die schönste Veranstaltung im Jahr. Mit der Veranstaltung geht endlich wieder alles los und der Handel freut sich riesig auf die Kund*innen.“, so Sabine Flöttmann, von feineDINGE Gütersloh und Beisitzerin der Werbegemeinschaft, die sich ganz besonders bei den Betrieben der Grünen Branche und der neuen Veranstaltungsleiterin der Gütersloh Marketing GmbH Lena Descher für den wunderschönen Gütersloher Frühling bedankt.

Die Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft sind dankbar, dass jetzt endlich alles langsam zur Normalität zurückkehrt und ein echtes Erlebnis-Shopping mit Probieren und netten Gesprächen wieder mehr möglich ist.

Alle Akteure der Gütersloher Innenstadt freuen sich gemeinsam mit den Bürger*innen und Besucher*innen über den Beginn des Gütersloher Frühlings und den damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag.

Mehr Informationen zum Gütersloher Frühling können unter www.guetersloherfruehling.de eingesehen werden.