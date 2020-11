Weihnachtsmarkt 2020 findet nicht statt

Sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen führt zur Absage der Traditionsveranstaltung in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Es sollte ein Lichtblick in stürmischen Zeiten werden. Bis zuletzt arbeitete die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH an einem Konzept, den Weihnachtsmarkt trotz Pandemie durchzuführen. Erstmals sollte er auf den Kurpark ausgedehnt werden, um Abstände einzuhalten. Doch die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens und die nun damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sorgen für ein Ende der Planungen, auch in der Kurstadt. Der diesjährige Weihnachtsmarkt kann nicht stattfinden. „Wir haben bis zum letzten Tag gehofft, den Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Aufgrund der aktuellen Infektionslage müssen wir ihn jetzt absagen. Bei dieser Entscheidung steht der Schutz der Gesundheit an erster Stelle. Gleiches verlangen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die den geplanten Start im November nun unmöglich machen.“, erläutert Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH die Beweggründe.

Die Entscheidung basiert auch auf dem engen Austausch mit dem Ordnungsamt, dem Gesundheitsamt sowie der Verwaltungsspitze und den Gesellschaftern der Staatsbad GmbH. Kristina Quest steht als Projektleiterin ‚Weihnachtsmarkt‘ bei der Staatsbad GmbH mit den Schaustellern in engem Kontakt: „Bei der aktuellen Dynamik könnten wir den Akteuren keine Sicherheit geben, dass der Markt überhaupt öffnen kann oder nach wenigen Tagen nicht wieder abgebrochen werden muss. Deshalb zeigen die meisten volles Verständnis für die Absage. Einige hatten bereits zuvor von ihrer Beteiligung abgesehen. Nichtdestotrotz ist die Nachricht für alle Beteiligten ein schwerer Schlag.“ Die weihnachtlichen Lichter im Park sowie die Beleuchtung der Innenstadt sind von der Absage des Kurparks nicht betroffen. Zum 1. Advent bildet die Illumination der Gebäude und Bäume im Kurpark ein stimmungsvolles Lichtermeer. Dazu kommen weitere Leuchtelemente, die zum attraktiven Rundgang durch Kurpark und Stadt einladen. Denn auch die Innenstadt wird weihnachtlich beleuchtet.