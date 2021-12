Weihnachtliches Bad Oeynhausen lockte Ã¼berregionale Besucher

Bad Oeynhausen. Nach insgesamt 33 Tagen schließt heute der Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen seine Pforten. 22 Stände sorgten in dieser Zeit für kulinarische Genüsse, dazu kam erstmals der Westfälische Geschenkemarkt mit acht weißen Hütten und wechselnden Kunsthandwerkern. Die neue Weihnachtsbeleuchtung beleuchtete mit knapp 400 Sternen die Innenstadt und ist noch bis zum 6. Januar zu sehen. Bereits seit Beginn des Marktes war ein 2G-Nachweis für alle Weihnachtsmarktteilnehmer Pflicht. Dieser Nachweis konnte an mehreren Stellen erbracht werden, wo dann tagesaktuelle Bändchen angelegt wurden. Insgesamt wurden 115.000 Bändchen in dieser Zeit ausgegeben. Das entspricht ca. 3.500 Weihnachtsmarktbesucher pro Tag. Schausteller, Kunsthandwerker und Besucher zeigen sich sehr zufrieden. Auffällig waren die vielen Besucher aus Niedersachsen und NRW, bis ins Ruhrgebiet hinein.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ein Stück Normalität für unsere Gäste und Bürger in der Vorweihnachtszeit gebracht hat“, sagt Lars Bökenkröger, Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen. „Der Platz, den wir hier im Kurpark und der Innenstadt haben, hat in diesen Pandemie-Zeiten den Gästen des Weihnachtsmarktes ermöglicht, sich wohlzufühlen.“

„Die zahlreichen positiven Rückmeldungen auch zur Weiterentwicklung des Marktes zeigen uns, dass das Konzept zu uns passt“, freut sich Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. „Viele überregionale Besucher haben Bad Oeynhausen für sich entdeckt, das Gesamtbild in der gesamten Innenstadt und im Kurpark ist nun einfach stimmig.“

Daniel Lemoine, Schausteller und Betreiber der Eisbahn am Inowroclawplatz, hat ebenfalls festgestellt, dass viele Besucher aus der weiteren Region zum Weihnachtsmarkt kamen. „Natürlich hat dies auch mit den Schließungen der Märkte in Niedersachsen zu tun“, so Lemoine. „Aber es hat sich inzwischen herumgesprochen, wie schön und besonders die Atmosphäre bei uns ist.“ Auch der Bereich um die Eisbahn war anders als in den Vorjahren nun als offene Fläche gestaltet. „Viele haben unser neues Konzept gelobt und das Wetter hat auch fast immer mitgespielt“, zeigt sich Lemoine zufrieden.

Der Weihnachtsmarkt schließt heute um 21 Uhr. Die Lichter im Park leuchten noch bis 22 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt 2022 findet vom 21.11. bis 23.12.2022 statt.