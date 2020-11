Weihnachtlicher Lichtzauber für den Marienplatz

Paderborn. Ab diesem Jahr strahlen noch mehr Lichter in der Weihnachtszeit in der Paderborner Fußgängerzone, denn drei ausgewählte Bäume am Marienplatz wurden jetzt mit mitwachsenden Lichterketten ausgestattet. Analog zu den Bäumen am Westerntor werden so in Zukunft auch Bäume am Marienplatz in der Weihnachtszeit ein echter Blickfang werden und für noch mehr weihnachtliches Ambiente in der Innenstadt sorgen.

Etwa 5000 LED-Lichter auf die Bäume verteilt, haben die Monteure der Firma EBELING Licht aus Bremen mit Hilfe eines Hubwagens an den Bäumen angebracht. Vorab wurden die Bäume durch das Amt für Umweltschutz und Grünflächen untersucht. Dadurch, dass die Lichterketten mit den Bäumen mitwachsen, müssen sie nach der Weihnachtszeit nicht wieder aufwendig abgenommen werden, sondern können einfach ausgesteckt werden. In der folgenden Weihnachtszeit kann man sie dann ohne viel Aufwand wieder anschließen.

Ein Dank gilt der Liborius-Gemeinde, die als Eigentümerin des Marienplatzes der Illumination der Bäume zugestimmt hat.

Auch die Montage der weiteren Weihnachtsbeleuchtung in Paderborns Fußgängerzone läuft zurzeit. So erstrahlt die Fußgängerzone, auch wenn der Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form in diesem Jahr nicht stattfinden kann, in weihnachtlichem Glanz.