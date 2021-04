Webinar Abi Mathe – Kurz und knackig

Bielefeld. Der Campus der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bielefeld bietet Abiturientinnen und Abiturienten am 17. und 24. April 2021 professionelle Unterstützung bei der Vorbereitung auf die diesjährigen Abiturklausuren im Fach Mathematik an.

Viele Unterrichtsstunden mussten aufgrund der Schulschließungen in den letzten Monaten ausfallen oder wurden nur verkürzt unterrichtet. Glücklicherweise können die meisten Schülerinnen und Schüler inzwischen ihre Schule wieder regelmäßig besuchen. Manch einer hat den Distanzunterricht sogar schätzen gelernt und auch Vorzüge von E-Learning erkannt.

Die FHDW möchte die aktuellen Abschlussjahrgänge in der Region bei der Vorbereitung auf die Allgemeine Hochschulreife sowie die Fachhochschulreife unterstützen. Dafür bietet sie für interessierte Schülerinnen und Schüler am 17. und am 24. April jeweils ein vierstündiges Intensivtraining in den mathematischen Themen Analysis, Analytische Geometrie, Lineare Algebra und Stochastik an.

Ein erfahrener, junger Dozent rechnet mit den Teilnehmern Abituraufgaben der letzten Jahre durch. Alle Tipps und Hilfestellungen rund um die Abiturprüfungen in Mathematik sind für Schülerinnen und Schüler kostenfrei. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung über die FHDW-Website erforderlich fhdw.de/webinar-mathe.html

„Wir haben im Vorfeld mit Lehrkräften über unser Angebot gesprochen und sind auf sehr großes Interesse gestoßen“, freut sich Marcel Beckmann vom Career Service am Campus Bielefeld.