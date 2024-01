Weberei wird auch im Januar zum Nachtflohmarkt

Gütersloh. Wer kennt es nicht: ungeliebte Weihnachtsgeschenke. Doch des einen Pech ist des anderen Glück. So können sich alle Schnäppchenjäger:innen am Freitag, den 19. Januar ab 19:00 Uhr beim Nachtflohmarkt definitiv über sagenhafte Schnapper freuen. Der beliebte Kiezklüngel ist so bunt und vielfältig wie die Weberei selbst. An zahlreichen bunten Ständen lässt sich im Club und Kesselhaus von A bis Z alles finden, was das Trödelliebhaber:innen-Herz höher schlagen lässt – von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat. Die Weberei bietet wie gewohnt die perfekte Möglichkeit, in entspannter (Feierabend-)Atmosphäre Kram und Krempel an die Frau und den Mann zu bringen oder das eine oder andere Lieblingsteil zu ergattern. Schnäppchen sind dabei garantiert.