Weberei veranstaltet Familienkonzert zum Thema Verkehrssicherheit

Musik mit Faryna

Gütersloh. Der Frühling hat Einzug gehalten in Gütersloh und endlich können sich Familien wieder vermehrt unter freiem Himmel bewegen. Wichtig ist, dass auch Kinder dabei auf die Einhaltung der Regeln im Straßenverkehr achten. „Viele unserer Gäste kommen bei schönem Wetter gern mit dem Fahrrad zur Weberei. Dies möchten wir im Sinne eines nachhaltigen Straßenverkehrs unterstützen und Groß und Klein für Verkehrssicherheit sensibilisieren“, erläutert Programmleiterin Jana Felmet. Das Thema hat sich Grundschullehrerin und Musikerin Faryna auf die Fahnen geschrieben, die am 23. April ihre Lieder im Rahmen eines Familienkonzerts in der Weberei präsentiert.

Mit ihrer CD „Sicher im Straßenverkehr“ mit vielen tollen Kinderliedern zum Thema Verkehrserziehung hat Faryna sogar bereits den Deutschen Rock- und Popmusikpreis in der Kategorie „Bestes Kinderliederalbum 2019“ gewonnen. Für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren werden bei ihrem Konzert wichtige Themen wie Sichtbarkeit, Ampelnutzung, das verkehrssichere Fahrrad, der Schulweg und vieles mehr behandelt. Eingängige Melodien und knackige Texte vermitteln die Inhalte spielerisch und regen die Kinder zum Mitmachen an. Durch Gesten, Bewegungen und Wiederholungen wird das Wichtige noch schneller gelernt.

Im Vorfeld des Konzerts lädt der VCD Gütersloh zu einer Kidical Mass ein: Um 14:15 Uhr geht es auf dem Platz der Kinderrechte (Stadtbibliothek Gütersloh) los. Eine Kidical Mass ist eine gemütlich-friedliche Demonstration für kinder- und fahrradfreundliche Verkehrspolitik, bei der unter Begleitung von Polizei und erfahrenen Radfahrer:innen gemeinsam in langsamem Tempo für Kindergarten- und Grundschulkinder geradelt wird. Kinderräder, -sitze oder -anhänger sowie Lastenräder sind willkommen, ebenso Luftballons, Plakate, Kuscheltiere, Musik und Klingeln. Ziel ist der Webereipark passend zum Konzertstart um 15:00 Uhr.

Das Konzert findet auf der Terrasse statt, Beginn ist um 15:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.