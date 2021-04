Vorschau auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig

Paderborn. Mit einer klaren Zielsetzung reisen die SCP07-Kicker zum Auswärtsspiel am 29. Spieltag der Zweitliga-Saison 2020/2021. Bei Eintracht Braunschweig (Freitag, 16. April, 18.30 Uhr) wollen die Paderborner die 40-Punkte-Marke knacken und die oberen Regionen der Tabelle in den Blick nehmen. Linksverteidiger Jamilu Collins wird dabei von Beginn an auflaufen.

Mit dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den Tabellenführer VfL Bochum erhöhten die SCP07-Kicker ihr Punktekonto auf 38 Zähler, so dass der Abstieg eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Braunschweig landete einen eminent wichtigen 4:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten VfL Osnabrück und geht somit ebenfalls gestärkt in die Partie am Freitag-Abend.

Ohnehin hat sich die Eintracht im Vergleich zur Hinrunde deutlich stabilisiert. Die Gastgeber lassen nur noch wenig Torchancen zu, haben nach vorne gute Umschaltmomente und sind bei Standards gefährlich. Unabhängig davon hat Chef-Trainer Steffen Baumgart vor allem die eigene Lage im Blick: „Wir wollen weiter nach oben. Ob wir in der Tabelle höher klettern, liegt an uns.“

Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau kehrt nach seiner Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück. Weil Marcel Correia mit einem Muskelfaserriss ausfällt, könnte Aristote Nkaka an der Seite von Schonlau zu seinem zweiten Startelf-Einsatz kommen. Routinier Uwe Hünemeier wird nach überstandener Verletzung voraussichtlich wieder im Kader stehen.