Vorbereiten, Austauschen, Machen

Existenzgründungstag im Kreishaus Gütersloh macht Mut zum Start in die Selbstständigkeit

Gütersloh. „Ich mach das einfach!“ – mit dieser Einstellung beschreibt Dachdeckermeister Josep Planell seinen anpackenden Umgang mit Herausforderungen. Der 29-Jährige hat vor rund einem Jahr seinen Handwerksbetrieb gegründet und sprach nun gemeinsam mit zwei weiteren Gründern aus dem Kreis Gütersloh beim ‚get up – Existenzgründungstag‘ von seinem Weg in die Selbstständigkeit. Neben Erfahrungen aus erster Hand konnten Besucher mit zahlreichen Ausstellern ins Gespräch kommen, Expertenvorträgen lauschen und wertvolle Ideen sowie Tipps für ihr Gründungsvorhaben mitnehmen.

Rund 80 Gründungsinteressierte kamen zur Veranstaltung, die von der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, der IMA Innovationsmanufaktur Gütersloh (IMA) und der pro Wirtschaft GT organsiert wurde ins Kreishaus nach Gütersloh. „Vor 16 Jahren saß ich genau an Ihrer Stelle. Hier im Kreishaus als Gast des Existenzgründungstags“, erinnerte sich Christian Kache, Gründer und Geschäftsführer der soma OHG aus Gütersloh und Mitglied der Vollversammlung und des Dienstleisterausschusses der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld zur Begrüßung. „Deshalb weiß ich, wie wichtig Gelegenheiten wie diese sind, um sich auszutauschen, Mut zu tanken und Impulse mitzunehmen“, so Kache. Seine Entscheidung zum Start des eigenen Unternehmens hat er nicht bereut: „Nach vielen Jahren Unternehmertum kann ich sagen: Selbstständigkeit lohnt sich. Sie ist anspruchsvoll, aber zugleich spannend und vielseitig.

“Über die vielseitigen Herausforderungen und Erfolge einer Gründungsreise erzählten neben Josep Planell, Britta Bohle und Elena Köhler im Gründertalk, der von Christoph Küster, Gründungsberater bei der pro Wirtschaft GT und Jörg Rodehutskors, Geschäftsführer der IMA, moderiert wurde. Bohle feierte sogar ein kleines Jubiläum auf der Bühne: „Heute vor genau einem Jahr habe ich den Second-Hand-Laden ‚Schöngefunden‘ in Gütersloh übernommen“, erzählt Bohle. Für die 55-Jährige, gelernte Krankenschwester, ging damit ein Traum in Erfüllung. „Ich habe mich schon immer in einem kleinen Laden gesehen und mir macht das Verkaufen auch einfach Spaß“, so Bohle.

Einen ganz neuen Karriereweg hat auch Elena Köhler eingeschlagen. Die gelernte Chemietechnikerin hat sich entschlossen, Energieberaterin zu werden. „Ich war vor einigen Jahren überrascht über die öffentliche Kommunikation zum sogenannten Heizungsgesetz und hatte aus dem eigenen Umfeld Erfahrungen im Bereich energetische Sanierung gemacht“, so Köhler. „Ich finde das Thema sehr spannend und wollte mich deshalb weiterbilden, um anderen bei der Entscheidungsfindung zu helfen“, erklärt Köhler ihre Gründungsmotivation. Interesse und Spaß standen auch bei der Gründung von Josep Planell im Fokus. „Ich wollte immer das machen, worauf ich Bock habe“, sagte der gebürtige Spanier. „Mein Vater sagt immer: Wenn du Spaß an dem hast, was du tust, dann fällt es dir leicht, viel Zeit und Mühe zu investieren“, so Planell. Für den Zimmermeister und Restaurator liegt diese Freude vor allem an der Arbeit im Altbau. „Ich bin total gerne in älteren Gebäuden unterwegs und finde es sehr spannend, diese Gebäude wieder fit zu machen und zu modernisieren“, erzählte der Gründer der Holzwerkstatt Planell in Schloß Holte-Stukenbrock.

Für alle, die sich noch unsicher sind, ob sie wirklich in die Selbstständigkeit starten möchten, hatten die drei Gründer eine Botschaft: Einfach loslegen. „Ich habe mich gefragt: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass ich mich später ärgere, eine Chance verpasst zu haben“, fasste Elena Köhler zusammen. Dabei sei es aber wichtig, sich vor dem Start zu Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren. „Ich war bei der Gründungsberatung der pro Wirtschaft GT und habe mich anschließend wirklich gut vorbereitet gefühlt“, sagte etwa Britta Bohle. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Gütersloh bietet Gründungsinteressierten eine kostenfreie Erstberatung. Ähnliche Angebote bieten auch die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld oder die IMA – wobei diese mit ihrem Co-Working Space auch einen Treffpunkt zum Austausch der Gründungsszene im Kreis Gütersloh bietet.

Neben Erfahrungen und Mut für die eigene Gründung konnten Besucher des Existenzgründungstags sich zudem umfassend informieren. Auf dem Info-Markt konnten sich Gründungsinteressierte mit zahlreichen Ansprechpartnern austauschen – darunter Banken, das Finanzamt, die Kammern und weitere Unterstützungsnetzwerke. Außerdem wurde bei vier Fachvorträgen Basis-Wissen für die Gründung, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Marketing für Gründer und das Thema Steuern beleuchtet.

Auch abseits des Existenzgründungstags bieten die Organisatoren kostenfreie Angebote für Gründungsinteressierte und im Unternehmensnachfolge.

Die Angebote finden sich unter anderem unter: www.prowi-gt.de, www.ima-gt.de, www.ihk.de/ostwestfalen,www.handwerk-owl.de, www.ima-gt.de