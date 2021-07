Voller Erfolg: Wunschbrunnen und Spiegelinstallation

Gütersloh. Knapp zwei Wochen lang konnten der Wunschbrunnen in der Spiekergasse und die Spiegelinstallation in der Königstraße bestaunt und mit Wünschen gefüttert werden. Jetzt zieht die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) zusammen mit allen Beteiligten eine positive Resonanz: Es wurden über 300 Wünsche, Lob und Verbesserungsvorschläge abgegeben.

So haben sich die Besucher und Besucherinnen beispielsweise „Einen Lottogewinn!“, „Gesundheit für Alle“ oder „Endlich wieder Zeit mit der Familie und Freunden verbringen“ gewünscht. Das größte Lob an dem Projekt ist, dass sie sich mehr von solchen interaktiven Installationen in der Stadt wünschen.

„Wir sind begeistert, dass sich die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt so aktiv an dem Projekt beteiligt haben. Natürlich können wir nicht alle Wünsche erfüllen, planen aber für die Zukunft noch weitere dieser Projekte.“, so Eva Willenborg, Leiterin des Veranstaltungsmanagements.

Die Wünsche, Ideen sowie Lob und Verbesserungsvorschläge können weiterhin auf der Webseite www.guetersloh-marketing.de eingesehen werden.