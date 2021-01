Volkshochschule Gütersloh startet online ins Frühjahrssemester

Mehr als 100 digitale Formate.

Gütersloh. Im anhaltenden Lockdown bleiben die Seminarräume im Haus der Gütersloher Volkshochschule (VHS) an der Hohenzollernstraße vorerst weiter leer. Weiterbildung ist dennoch möglich: Am 1. Februar beginnt das Frühjahrssemester mit mittlerweile mehr als 100 geplanten digitalen Formaten. Weitere Angebote sind in Planung. Alle pädagogischen Bereiche tragen hierzu bei.

Die zahlreichen Vorträge in der Sparte Mensch und Gesellschaft bilden ein breites thematisches Spektrum ab – von politischen Analysen bis zu ethischen Dilemmata. Den Auftakt machen im Februar Veranstaltungen zu Wissenschaftsphilosophie, zum Völkerrecht in internationalen Konflikten und zu Rassismus in den USA. Die kulturelle Bildung wartet neben Vorträgen aus der Kunstgeschichte und dem aktuellen Kulturbetrieb auch mit literarischen Angeboten auf: Lesekurse locken Liebhaber guter Lektüre, und wer selbst Romane schreiben möchte, kann dies ebenfalls online erlernen. Der Gesundheitsbereich startet eine Achtsamkeitsoffensive und bietet eine Vielzahl an Entspannungsangeboten, um in diesen herausfordernden Zeiten Stress abzubauen und Resilienz zu fördern. Auch Vorträge zur Gesundheitsvorsorge sind online abrufbar. Die meisten Fremdsprachenkursen bleiben außerdem digital erreichbar – von Englisch und Spanisch bis hin zu Japanisch und Gebärdensprache. Kurse in Text- und Bildbearbeitung und zur Erstellung von Webseiten und Blogs gehören sowieso schon lange zum Online-Angebot der VHS.

Die digitalen Angebote sind auf der Internetseite der VHS einsehbar. Dort werden sie unter der Bezeichnung vhs@home gebündelt – den an all diesen Kursen ist eine bequeme Teilnahme von zuhause aus möglich. Anmeldungen sind telefonisch unter 05241/822925 oder im Internet unter www.vhs-gt.de möglich.