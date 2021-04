Paderborner Forscher und regionale Projektpartner sind Teil der 360-Grad-Welt

Hightech digital: Vom 19. April bis 4. Mai findet die virtuelle Innovationsschau „Industrial Pioneers OWL“ statt. Dabei präsentieren die großen Player und Mittelständler aus Ostwestfalen-Lippe Lösungen für die Produktion und Arbeitswelt der Zukunft. In zehn Themenräumen werden täglich neueste Forschungsansätze, Technologien und Anwendungen vorgestellt. Im Fokus steht die digitale Transformation, die mit ihren rasanten Entwicklungen nahezu alle Wirtschaftsbereiche durchdringt. Die Universität Paderborn verantwortet zusammen mit dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn den Themenraum „Digitale Plattformen“. Außerdem ist sie am Themenfeld „KI in der Arbeitswelt“ beteiligt.

Thementag „Digitale Plattformen“ am 29. April

Perfekte Symbiose von Angebot und Nachfrage: Der Online-Marktplatz Amazon oder der Vermittlungsdienst Airbnb sind Paradebeispiele für digitale Plattformen. Mit ihren neuen Ansätzen haben sie ganze Branchen revolutioniert. Das Potenzial für Unternehmen ist enorm. Im Themenraum werden Lösungsansätze präsentiert, mit denen dieses Potenzial bestmöglich ausgeschöpft werden kann. Dazu gehört u. a. das Projekt SmartGM, bei dem

ein Assistenzsystem entsteht, das die Fähigkeit zur Innovation von Geschäftsmodellen für zahlreiche Unternehmen verbessert. Dafür soll das System seinen Anwendern „aktiv“ für ihre Produkte und Dienstleistungen passende, innovative Geschäftsmodellideen vorschlagen.

Außerdem gehören ein Plattformnavigator und eine digitale Plattform für künstliche Intelligenz (KI) in der Produktentwicklung dazu. Der Navigator ermöglicht eine erste Orientierung in der Plattformökonomie. Unternehmen können mit dessen Hilfe eine Selbsteinschätzung vornehmen und erhalten Handlungsempfehlungen für den Aufbau einer eigenen Plattformstrategie. Es wird gezeigt, wie Daten möglichst effizient erhoben, ausgewertet und daraus eigene Services entwickelt werden können. Dazu Prof. Dr. René Fahr, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Paderborn: „In Ostwestfalen-Lippe, das zu den stärksten Wirtschaftszentren Deutschlands gehört, werden aus kühnen Forschungsprojekten ganz konkrete Produkte. Wir freuen uns darauf, Ihnen im Themenraum „Digitale Plattformen“ Einblicke in die spannende Forschung und Praxis made in OWL zu bieten, die weltweit Anwendung finden. Unsere Expertinnen und Experten aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen unterstützen Sie gerne und stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.“

Neben der Universität Paderborn und dem Software Innovation Campus sind der Spitzencluster it’s OWL, das Fraunhofer IEM, das inIT der Technischen Hochschule OWL, KEB Automation, das Heinz Nixdorf Institut, der KI Marktplatz, die UNITY AG und Weidmüller an dem Themenraum beteiligt. Los geht es am Donnerstag, 29. April, um 12.30 Uhr mit einer Begrüßung von Prof. Dr. René Fahr und Günter Korder von it’s OWL via Zoom. Anmeldung, Programm und weitere Informationen unter www.its-owl.de/industrial-pioneers-owl/digitale-plattformen .

KI in der Arbeitswelt

Im Fokus des Themenraums am Donnerstag, 22. April, stehen Ansätze, mit denen Unternehmen gleichzeitig ihre Beschäftigten unterstützen und eigene Prozesse optimieren können. Dazu gehören zum Beispiel Augmented und Virtual Reality für die Fernwartung und die Montage sowie für die Aus- und Weiterbildung. Das BMBF-Kompetenzzentrum „Arbeitswelt.Plus“ erforscht neue KI-Anwendungen in den Bereichen Change Management und Kompetenzvermittlung. Beteiligt ist der Lehrstuhl Organizational Behavior von Prof. Dr. Kirsten Thommes, Universität Paderborn. Anmeldung und Programm unter: www.its-owl.de/industrial-pioneers-owl/ki-in-der-arbeitswelt

Virtuelle Leistungsschau statt Hannover Messe

Die offizielle Eröffnung der Innovationsschau findet am 19. April um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter www.its-owl.de/industrial-pioneers-owl/ueberblick möglich. Die digitale Messe wird von der OstWestfalenLippe GmbH und owl maschinenbau e.V. in Kooperation mit dem Spitzencluster it’s OWL organisiert. Sie ist die virtuelle Variante des klassischen OWL-Gemeinschaftsstandes auf der Hannover Messe. Da diese coronabedingt nur digital stattfindet, haben sich Veranstalter und Partner für ein eigenes Format nach der Messe entschieden.