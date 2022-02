Virtual Campus Days an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) am 16. und 17.02.2022

Bielefeld. Wirtschaft oder IT interessieren dich? Du möchtest aber nicht nur blanke Theorie pauken, sondern auch ordentlich Praxiserfahrung sammeln? Am liebsten möchtest du schon vor Studienstart Hochschulluft schnuppern? Dann sind die Virtual Campus Days der FHDW genau das Richtige für dich!

Bei den Virtual Campus Days der FHDW am 16. und 17.02.2022 jeweils von 15:00 bis 18:30 Uhr erhältst du aus erster Hand Infos über die vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven dualer und berufsbegleitender Bachelor- Studiengänge an der FHDW.

Es erwartet dich ein buntes Programm rund um deine Studien- und Berufsorientierung zu den Themen Wirtschaft und IT. In spannenden Infosessions steht dir das Team der FHDW zusammen mit Studierenden für Fragen rund um Studium, Studienalltag, Studienorganisation, Bewerbungsprozesse und Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Du möchtest das Campusleben an der FHDW kennenlernen? Dann verpass auf keinen Fall den Live Student Talk oder erlebe den Studienalltag einfach selbst in einer unserer Schnuppervorlesungen. Darüber hinaus erhältst du in spannenden Seminaren interessante Einblicke in die Auslandsoptionen von Studierenden und zum Bewerbungsprozess bei Unternehmen. Nutze die gesammelten Erfahrungen der Virtual Campus Days zur Vorbereitung auf dein Kennenlernen mit den Partnerunternehmen der FHDW.

Also nichts wie los, melde dich jetzt an und finde heraus, was dir die FHDW zu bieten hat! Du kannst Dir deinen Eventplan individuell zusammenstellen und die Veranstaltungen einzeln buchen. Selbstverständlich sind auch Eltern, Lehrer und Freunde herzlich eingeladen. Infos zum VCD und weiteren spannenden Veranstaltungen der FHDW unter: www.fhdw.de/vcd.html