Vernissage: Da ist ein Raum in mir

Ausstellung von und kostenlose Workshops mit Xenia Gorzny.

Bielefeld. Die Ausstellung Da ist ein Raum in mir von Xenia Gorzny eröffnet Einblicke in einen Zwischenraum – zwischen Jetzt und Gleich, Tun und Ruhen, Denken und Fühlen. Eine Tür, durch die man kommen könnte, gibt es nicht. Der einzige Wegführt durch die pure Absichtslosigkeit. Die Zeichnungen sind gewissermaßen der Beweis dafür, dass die Künstlerin dort war und in ihrer Einfachheit sehr persönliche Spuren hinterlassen hat, die fast so anmuten, als wären sie nicht für die Augen anderer bestimmt.

Begleitend zur Ausstellung bietet die Künstlerin kostenfreie Schreib- und Zeichnen-Workshops an. Detaillierte Informationen zu den Workshops finden sich auf der Webseite des Zentrums für Ästhetik (Zentrum für Ästhetik – Universität Bielefeld).

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig: zentrumfueraesthetik@uni-bielefeld.de.

Die Ausstellung ist vom 15. April bis zum 08. Juni 2026 im BITS SPACE der Universität Bielefeld zu sehen. Zur Vernissage am 15. April 2026 um 18.00 Uhr im Unihauptgebäude, Raum B02-220 im Beisein der Künstlerin sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Öffnungszeiten der Ausstellung jeweils Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr.

Xenia Gorzny ist eine bildende Künstlerin aus Bielefeld, die in vielen künstlerischen Disziplinen heimisch ist und sich nicht festlegen lässt. Wiedererkennbarkeit und Kontinuität spielen für sie keine Rolle. Alles, was zählt, ist: Welche Ausdrucksform braucht das Thema, das nach außen drängt? Es verwundert also nicht, wenn es sowohl in ihrer Biografie als auch in ihrem künstlerischen Schaffen keinen geradlinigen, überschaubaren Weg gibt, sondern ein komplexes Netzwerk aus Haupt- und Seitenwegen, Abwegen, Umwegen und Schleichwegen. Die Künstlerin macht es so den Betrachtenden

nicht leicht, sondern lockt sie ins Unwägbare, Ungefähre, wo sie ganz auf sich gestellt sind.

Weitere Informationen: Xenia Gorzny – ATELIER FÜR SELBSTGESTALTUNG

Kostenfreie Schreib- und Malworkshops:

22. April 2026, 10-12 Uhr, B02-220: Freies Schreiben

Schreiben ist wie Atmen. Mit allen Sinnen nehmen wir die Welt in uns auf und erzählen dann Geschichten darüber. Über das Weltgeschehen, unsere Erlebnisse, über uns selbst und unsere Familien. Wenn du Lust hast, schreibend die Welt zu erkunden, dann komm und teile deine Geschichten mit uns. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15. Anmeldung per Mail: zentrumfueraesthetik@uni-bielefeld.de

29. April 2026, 12:30, Treffpunkt Chile-Wandbild: Freies Zeichnen in der Mittagspause (ohne Anmeldung, Dauer: ca. 30 Minuten)

Linien ziehen oder einen Punkt setzen, Spuren hinterlassen, völlig losgelöst von jeder Erwartung. Einfach einmal frei von jedem Leistungsdruck sein und staunen, was passiert. Mittels der Linie kannst du mühelos aus deinem Alltagaussteigen und dich auf Entdeckungsreise begeben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir treffen uns vor dem Wandbild und verteilen uns anschließend im Gebäude.06.

Mai 2026, 18-20 Uhr, B02-220: Freies Zeichnen

Linien ziehen oder einen Punkt setzen, Spuren hinterlassen, völlig losgelöst von jeder Erwartung sein. Einfach mal frei von jedem Leistungsdruck staunen, was diese Linie alles kann: Form geben, Räume einteilen, Worte formen oder Gebilde. Viele Linien zusammen erschaffen Dunkelheit, Muster und Texturen –wenige eine Ahnung von etwas, Poesie und Leichtigkeit. Mittels der Linie kann ein persönliches Selbstgespräch entstehen, in dem neue Ideen und unbekannte Geschichten auftauchen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15. Anmeldung per Mail: zentrumfueraesthetik@uni-bielefeld.de20.

Mai 2026, 12:30, Treffpunkt Chile-Wandbild: Freies Schreiben in der Mittagspause (ohne Anmeldung, Dauer: ca. 30 Minuten)

Der Alltag lässt für das Ausatmen und Loslassen meist wenig Raum. Unsere Aufmerksamkeit folgt unseren Aufgaben und To-Do-Listen. Wenn du Lust hast auf eine kleine Unterbrechung und neugierig bist, wie du schreibend kleine Freiräume öffnen kannst, dann verbringe mit uns schreibend deine Mittagspause. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir treffen uns vor dem Wandbild und verteilen uns anschließend im Gebäude.03.

Juni 2026, 12:30, Treffpunkt Chile-Wandbild: Freies Zeichnen in der Mittagspause (ohne Anmeldung, Dauer: ca. 30 Minuten)

Linien ziehen oder einen Punkt setzen, Spuren hinterlassen, völlig losgelöst von jeder Erwartung. Einfach einmal frei von jedem Leistungsdruck sein und staunen, was passiert. Mittels der Linie kannst du mühelos aus deinem Alltagaussteigen und dich auf Entdeckungsreise begeben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir treffen uns vor dem Wandbild und verteilen uns anschließend im Gebäude.