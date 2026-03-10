Verkehrssicherungsarbeiten am Moosberg in Schwalenberg

Geschädigte Buchen und Eschen müssen zur Sicherheit von Wanderern und Spaziergängern gefällt werden

Schieder-Schwalenberg. Um die Sicherheit von Wanderern und Spaziergängern in Schwalenberg zu gewährleisten, finden ab Freitag, dem 27. Februar 2026 Verkehrssicherungsarbeiten statt. Betroffen sind der Märchenweg und der Rundwanderweg um das Stadtwasser: Am Nordhang des nahe gelegenen Moosberges müssen kranke, nicht mehr standsichere Bäume entnommen werden.

„Der Baumbestand an diesem Hang ist stark geschädigt“, erläutert Ute Reckefuß, Leiterin des Forstreviers Schwalenberg. „Die Buchen leiden weiterhin unter dem Wassermangel der vergangenen Jahre. In den Baumkronen sind zahlreiche Äste trocken geworden, diese können jederzeit herausbrechen. Weil die Bäume geschwächt sind, können sie sich außerdem nicht mehr erfolgreich gegen die Besiedlung mit holzzerstörenden Pilzen wehren. Die Fäule ist soweit fortgeschritten, dass Baumfällungen unumgänglich sind.“ Zusätzlich hat die Försterin auch zahlreiche geschwächte, kranke Eschen in dem Bestand ausgemacht: „Ohne unseren gezielten Eingriff würden diese nach und nach umstürzen und auf die Wanderwege fallen.“

Reckefuß und ihrem Team bleibt nur, die geschädigten Bäume zu fällen. Die Arbeiten werden am Freitag beginnen und für ca. zwei Wochen andauern. Für die Ausführung der Fällarbeiten müssen die Wanderwege gesperrt werden – um Wanderer und Spaziergänger nicht zu gefährden, aber auch um den Arbeitsschutz für die ausführenden Fachkräfte zu gewährleisten.

Der Landesverband Lippe bittet um Verständnis für diese Maßnahme und die Sperrung.