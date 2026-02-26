Veranstaltungshinweis Stadt + Vision 46 mit einem Impulsvortrag von Jonas Tratz (FAKT, Berlin)

Herford. Seit 2013 thematisieren die „Herforder Architekturgespräche“ Ideen und Visionen des Lebens in der Stadt sowie aktuelle Fragen zu Architektur und Städtebau. Freuen Sie sich auf einen anregenden Abend mit namhaften und meinungsstarken Persönlichkeiten, nich tnur für Architekt*innen! Zur 46. Ausgabe ist Jonas Tratz (FAKT,Berlin) am Mi, 4 .3. 2026, um 19.30 Uhr mit seinem Impulsvortragzum Thema „Loose Fit“ zu Gast im Marta Herford.

Am Mi, 4. 3., um 19.30 Uhr, spricht Architekt Jonas Tratz (FAKT, Berlin) im Rahmen der Herforder Architekturgespräche im Marta über das Thema „Loose Fit“.„Die Frage nach einem typologischen „Loose Fit“ richtet den Blick auf Häuser und Räume, die bewusst offen, unbestimmt und zur Aneignung gedacht sind — strukturelle Angebote für wechselnde Programme und eine zukünftige Transformation. Daraus entspinnt sich zugleich eine ästhetische wie pragmatische Debatte: Wie viel Gestaltungverträgt Offenheit? Wie lässt sich „Looseness“ überhaupt kalibrieren, oder liegt ihrPotenzial gerade im Verzicht auf formale Festlegungen — beziehungsweise im feinenWechselspiel von Gestaltung und Offenheit? “Jonas Tratz (* 1988 in Berlin) studierte Architektur an der TU Berlin, an der EAPLV Parisund an der EPFL Lausanne. Er ist einer von drei Partnern des Berliner Architekturbüros FAKT, die an typologisch-räumlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen im architektonischen und städtebaulichen Maßstab arbeiten.

Er ist gemeinsam mit seinen Büropartnern Mitglied des BDA und wurde 2019/20 mit dem Rompreis ausgezeichnet, als einjähriger Stipendiat in der Villa Massimo Rom. Er ist Co-Autor ihres Buches Berlin Maps, das 2021 bei Ruby Press veröffentlicht wurde. Neben Projekten ist auch die gemeinsame Lehre Teil der Büroaktivitäten, dabei hat Jonas Tratz u.a. als Gastprofessor und Lehrbeauftragter am DIA Dessau, der MSA Münster, TU Berlin und Universität Trento gelehrt. Zuletzt war er Vertretungs-Professorin Dessau und forschte im Spannungsfeld von Stadt und Typus. Die anschließende Diskussionsrunde wird von Falko Biermann / schmersahl | biermann| prüßner Architekten, Bad Salzuflen, und Vorsitzender des BDA OWL moderiert. Ermöglicht wird diese Veranstaltungsreihe durch die Kooperation mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe.

Ticket 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Ticketverkauf an der Museumskasse und im Online-Shop

Ort Marta-ForumWeitere Informationen unter https://marta-herford.de/kalender/