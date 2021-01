Untere Jagdbehörde informiert – Termine für Jägerprüfung 2021

Der Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung muss spätestens am Donnerstag, 18. Februar, beim Kreis Lippe, untere Jagdbehörde, Braunenbrucher Weg 18 in 32758 Detmold, eingereicht werden. Der Antragsvordruck ist auf der Internetseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de zu finden (Stichwort: Jägerprüfung) oder direkt in der Dienstleistung „Zulassung zur Jägerprüfung“. Er kann auch schriftlich oder per E-Mail (Mail an die untere Jagdbehörde) angefordert sowie persönlich gestellt werden. Für den Fall, dass ein Prüfling die Schießprüfung oder den mündlich-praktischen Teil der Prüfung nicht besteht, kann er sich zur Nachprüfung anmelden. Auch hierzu wird die untere Jagdbehörde die betroffenen Personen frühzeitig informieren.