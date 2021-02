Universität Paderborn informiert über Studienangebot

Digitale Infotage für Schülerinnen und Schüler

Paderborn. Angewandte Sportwissenschaft, International Business Studies, Maschinenbau, Informatik oder Kunst und Kunstvermittlung: Aktuell bietet die Universität Paderborn rund 70 Studiengänge an. Bei den „Digitalen Infotagen“ von Montag, 22. Februar, bis Freitag, 26. Februar, können Schüler und weitere Studieninteressierte das Paderborner Studienangebot kennenlernen und mehr über Studieninhalte, Zugangsvoraussetzungen und Berufsaussichten erfahren.

Vielfältige Online-Veranstaltungen bieten an den fünf Tagen jeweils von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit, sich zu informieren und einen Eindruck vom Studienalltag zu bekommen. Um teilzunehmen, müssen sich Interessierte über die Programmseite für die einzelnen Angebote anmelden. Da manche Programmpunkte teilnehmerbeschränkt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Darüber hinaus steht eine Vielzahl nicht zeitgebundener Inhalte zur Verfügung. Die Gesamtübersicht und weitere Informationen gibt es unter: go.upb.de/Infotage2021.

An den Infotagen wartet ein buntes Programm auf die Schülerinnen und Schüler: Lehrende stellen in Live-Vorträgen die Studiengänge vor und bieten Probe-Vorlesungen sowie Workshops an. Im „StudiTalk“ können Schülerinnen und Schüler ganz ungezwungen mit Studierenden ins Gespräch kommen und Einblicke in Studieninhalte und -anforderungen erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung (ZSB) informieren über viele weitere Themen rund ums Studium, zum Beispiel das Studienangebot, Bewerbungsregularien oder Finanzierungsfragen, und stellen Orientierungsangebote für Studieninteressierte vor. Das umfangreiche Live-Programm wird von nicht zeitgebundenen Inhalten wie Videos und Präsentationen ergänzt. Außerdem kann mit einer virtuellen Campusführung die Universität Paderborn auch von zu Hause aus besser kennengelernt werden.

„Auch wenn wir unseren jährlichen Infotag diesmal nicht auf dem Campus durchführen und die Schülerinnen und Schüler persönlich begrüßen dürfen, freuen wir uns, ein so umfangreiches Online-Programm anbieten zu können“, so Cinderella Welz von der ZSB. „Wir hoffen, dass viele Schülerinnen und Schüler das Angebot nutzen, sich in dieser Woche mit der Universität Paderborn zu verbinden und wichtige Weichen für ihre Studienentscheidung stellen.“

Weitere Fragen beantwortet das ZSB-Team unter Tel.: 05251 60-2007 oder schulkontakte@upb.de.