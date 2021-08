Unity Jam: Graffiti, Skaten, Musik und jede Menge Spaß

Erster Unity Jam rund um den Bauteil 5 am 14. August, von 15 Uhr bis 1 Uhr – Kooperationsveranstaltung der Jugendtreffs Bauteil 5 und Frei:Raum17.

Gütersloh. Ob Graffitizeichnen, Skaten, Live-Musik oder Open-Mic-Session: Beim ersten Unity Jam in Gütersloh am Samstag, 14. August, von 15 Uhr bis 1 Uhr nachts, wird rund um den Jugendtreff Bauteil 5 einiges an Aktionen geboten. Das Team aus Vertretern der Jugendtreffs Bauteil 5 (Stadt Gütersloh) und Frei:Raum17 (SJD – Die Falken) hat ein attraktives und abwechslungsreiches Programm entwickelt.

„Unsere Honorarkraft Phillip Kowalski hatte die Idee zu einem Graffit- und Skate-Jam, da bald unser Graffiti-Kurs ‚Atelier 5‘ hier am Bauteil 5 startet“, erklärt Artur Christiani, Sozialarbeiter im Jugendtreff Bauteil 5 der Stadt Gütersloh. „In Kooperation mit dem Jugendtreff Frei:Raum17 haben wir daraus eine tolle Veranstaltung entwickelt.“ Das Veranstalter-Team bestehend aus Artur Christiani und Nicole Vive vom Bauteil 5 sowie Nina Hügle und Sven Rowlands-Hügel vom Jugendtreff Frei:Raum17 hat einiges auf die Beine gestellt: Los geht es am Samstag um 15 Uhr an der Bogenstraße 1 mit einem Graffiti-Workshop für Anfänger. Ein Gerüst, zur Verfügung gestellt von der Firma Gerüstbau Böhmer, steht außerdem für alle Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung, um auf zwei Ebenen auf der vorgrundierten Wand eigene Graffiti zu zeichnen. Ein Skateboard-Verleih bietet die Möglichkeit, sich auf der Skateanlage auszuprobieren.