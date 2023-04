Öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. Manfred Fischedick, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, am 18. April an der Universität Paderborn

Paderborn. Trotz der Wiederinbetriebnahme einiger Kohlekraftwerke zur Absicherung der Versorgungssicherheit konnten die Treibhausgasemissionen in Deutschland 2022 um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Insgesamt liegt das Emissionsniveau damit um knapp 41 Prozent unterhalb der Emissionen im Jahr 1990, die als Bezugspunkt für den internationalen Klimaschutz gelten. Auch wenn das im internationalen Vergleich durchaus bemerkenswert ist, ist die Differenz zu den im nationalen Klimaschutzgesetz vorgegeben Zielen erheblich. Bis 2030 will Deutschland seine Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 gesenkt haben, bis 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden. Wie können die Maßnahmen im Sinne aller umgesetzt werden und wo gibt es besondere Herausforderungen? Darum geht es in einem öffentlichen Vortrag des Energie- und Klimaforschers Prof. Dr. Manfred Fischedick, seit 2020 Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Am Dienstag, 18. April, spricht er an der Universität Paderborn von 14 bis 14.45 Uhr im Hörsaal O1 zum Thema „Umsetzung der Klimaschutzziele – Spannungsfelder und Lösungsansätze“.

Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie ist ein internationaler Think Thank im Bereich der anwendungsorientierten Transformations- und Nachhaltigkeitsforschung. Das Institut nahm 1991 unter der Leitung von Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizäcker seine Arbeit auf. Manfred Fischedick berät u. a. die Europäische Union, die Bundesregierung und das Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Beiräte, u. a. Leitautor bzw. koordinierender Leitautor des fünften und sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates (IPCC).

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „QuerFormat – Paderborner Perspektiven“, die vom Präsidium der Universität ausgerichtet wird.