Über 68.000 Menschen besuchten das Kreismuseum Wewelsburg

In 2021 beteiligt sich das Kreismuseum Wewelsburg unter anderem an dem bundesweiten Themenjahr „321-1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Geplant sind buchbare Workshops bzw. Seminare „Jüdische Lebenswelten entdecken – Antisemitismus verstehen und überwinden“ sowie Themenrundgänge. Das wissenschaftliche Symposium am 13. März befasst sich mit dem Jüdischem Leben im Paderborner Land. Am 13. Juni ist eine Exkursion zum Thema „Jüdische Friedhöfe in Paderborn und Umgebung“ geplant. Am 1. Oktober gastieren die Comedian Harmonists Today mit dem Programm „Ein neuer Frühling“ im Burgsaal der Wewelsburg. Abschließend präsentieren am 7. Oktober Ann-Britta Dohle und René Madrid eine Szenische Lesung mit Musik, in der jüdische Schriftstellerinnen im Fokus stehen werden. Ein weiteres herausragendes Vorhaben ist die Sonderausstellung zu Wilhelm Petersen, der als Maler und Zeichner nationalsozialistische Ideologien ins Bild gesetzt hat, seit 1940 als SS-Kriegszeichner für die Kriegspropaganda der Waffen-SS mitverantwortlich war und nach 1945 als ein Zeichner der Mecki-Comics für die Hör Zu! große Bekanntheit erlangte.

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass wir in diesem Jahr bei einer unserer vielen geplanten Veranstaltungen, Sonderausstellungen oder beim Besuch der zwei Dauerausstellungen wieder Gäste begrüßen können“, so Kirsten John-Stucke abschließend.