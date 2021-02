Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen – Wissenswertes zu Blumenzwiebeln

Online-Vortrag in der Reihe „Lebendige Gärten“ am 23. Februar.

Gütersloh. Der Schnee der vergangenen Woche verabschiedet sich und es wird immer wärmer. Bald kommen die ersten bunten Frühjahrsblüher aus der Erde. Welche Blumenzwiebeln eignen sich zum Verwildern? Wann, wie und wo werden sie am besten gepflanzt? Die VHS-Reihe „Lebendige Gärten Gütersloh“ bietet in Kooperation mit der Umweltberatung der Stadt Gütersloh am Dienstag, 23. Februar, von 19:30 bis 21 Uhr, einen Online-Vortrag rund um das Thema Blumenzwiebeln an. Die Referentin ist die Gartenarchitektin Monika Geißler.

Schneeglöckchen, Krokusse, Märzenbecher, Blausternchen – viele Zwiebelpflanzen lassen nach dem grauen Winter im Frühjahr wieder Farbe in den Garten einziehen. Dabei fügen sie sich hervorragend in Staudenbeete ein oder lassen sich sogar im Rasen ansiedeln. Auch bei Insekten sind sie eine begehrte Frühlingsnahrung. Der Online-Vortrag stellt pflegeleichte Blumenzwiebel-Sorten vor und gibt Tipps zur Pflanzung am richtigen Standort. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung (Kurs-Nummer: C19100) ist bis 24 Stunden vorher erforderlich: unter www.vhs-gt.de oder per Telefon, 05241/822925.