Tourismus nimmt wieder Fahrt auf

Mühlenkreis begrüßt rund 30 Busunternehmen zur Expedientenreise

Kreis Minden-Lübbecke.Gemeinsam mit dem Teutoburger Wald Tourismus sowie den Kollegen aus Herford und Lemgo haben die Touristiker vom Kreis Minden-Lübbecke, der Minden Marketing GmbH, vom Deutschen Automatenmuseum und vom Tourismusverband Sieben e.V. rund 30 Busunternehmer*innen am Samstag, 19. Juni 2021 eingeladen die Region zu entdecken.

Während einer Schifffahrt zwischen Minden und Schloss Benkhausen konnte mit Unterstützung der Mindener Fahrgastschiffahrt eine Infobörse umgesetzt werden. Angebote für Gruppenreisen wurden im persönlichen Gespräch zwischen Touristiker*innen und Busunternehmer*innen angefragt und beworben.

Zuvor war die Gruppe bereits am Kaiser-Wilhelm-Denkmal, an der Wassermühle Bergkirchen und konnte nach einer Erlebnisführung in der Mindener Altstadt ein Mittagessen mit Blick auf die Weser an der Schiffmühle genießen.

Am Schloss Benkhausen wurde die Gruppe von den Stadtführer*innen Espelkamp, den Nachtwächtern und der Schlossleiterin empfangen und zu einer exklusiven Führung im Deutschen Automatenmuseum durch den Museumsleiter eingeladen. Im Anschluss wurde gemeinsam im Schloss zu Abend gegessen bevor die Gruppe wieder ins Hotel Freihof nach Hiddenhausen aufbrach.

Als weitere Ziele an diesem Wochenende standen Besuche in der Markthalle Herford, im Junkerhaus Lemgo und der Burg Ravensberg für die Gruppe auf dem Programm.

Gäste und Busgruppen unterscheiden nicht zwischen Städte-, Regions- oder Landesgrenzen, da sind sich alle Touristiker*innen einig. Nur gemeinsam ist ein Tourismusmarketing möglich, von dem alle profitieren, um die Region noch attraktiver und bekannter zu machen.