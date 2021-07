Tourenbuch für Kinder erscheint rechtzeitig zum Jubiläum 15 Jahre Hermannshöhen

Kreis Lippe. Auf und entlang der Hermannshöhen gibt es für Familien mit Kindern viel zu entdecken. Dazu passend bringen Anna & Hermann in einem postkartengroßen Tourenbuch Kinder dazu, sich während ihrer Tour mit ihrer Umgebung aktiv auseinander zu setzen.

Kinder im Grundschulalter können in diesem Tourenbuch ihre Erlebnisse eintragen, Rätsel lösen und erhalten Spielanregungen für die Wanderung. Das Tourenbuch soll Kinder dazu ermutigen, sich während der Tour mit ihrer Umgebung aktiv auseinander zu setzen. Mit einem Stift kann es direkt losgehen. Die Kinder können sich auf kreative Weise mit ihrer Wandertour beschäftigen. Dabei entdecken sie die Natur und werden angeregt diese genau zu beobachten und ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Auch Spielvorschläge für die Familie gibt es in dem Heft. So wird es unterwegs nicht langweilig.

Die Hermannshöhen umfassen mit dem Hermannsweg und dem Eggeweg die beiden bekanntesten Wanderwege dieser Region auf insgesamt 226 km. Die Hermannshöhen versprechen seit dem Jahr 2006, also seit nunmehr 15 Jahren, Naturerlebnis kombiniert mit Geschichte und Kultur. Als Mitglied der „Top Trails of Germany“ zählen sie zu den fünfzehn attraktivsten Fernwanderwegen Deutschlands.

Die Etappe 09 der Hermannhöhen verläuft dabei auf dem spektakulärsten Abschnitt direkt durch das Land des Hermann. Vom monumentalen Hermannsdenkmal über die Adlerwarte vorbei an den mystischen Externsteinen, durch das Silberbachtal und endet zuletzt auf den zerklüfteten Zwillingsgipfel des Velmerstot, mit einem atemberaubenden Ausblick über den Teutoburger Wald.

Die Tourenbücher gibt es kostenlos beim Teutoburger Wald Tourismus und in allen Tourist-Information entlang des Hermanns- und Eggeweges. Die Adressen findet man auf der Webseite www.hermannshöhen.de unter „Orte am Weg“. Im Innenteil des Tourenbuchs gibt es eine heraustrennbare Seite. Wenn diese von einem Kind in einer der Tourist-Informationen entlang der Hermannshöhen abgegeben wird, bekommt es ein kleines Geschenk.

Auch wenn die Familien nicht direkt auf den Hermannshöhen unterwegs sind, sondern andere schöne Wanderwege wählen, sind die Tourenbücher nutzbar. Die Inhalte beziehen sich nicht auf bestimmte Wegabschnitte.

Herausgeber ist die OstWestfalenLippe GmbH, FB Teutoburger Wald Tourismus in Kooperation mit der Lippe Tourismus & Marketing GmbH. Die grafische Umsetzung hat dabei Annalena Schaefer (LTM) übernommen.