Minden. Auch in den kommenden Wochen können sich alle kleinen Besucher*innen, die immer noch auf die Veranstaltungsangebote in der Stadtbibliothek verzichten müssen, auf eine kleine digitale Alternative freuen – tolle Geschichten zum Zuhören oder Selberlesen auf www.onilo.de. Interessierte Familien können sich per E-Mail bei Andrea Bischoff (a.bischoff@minden.de) in der Stadtbibliothek für dieses Angebot anmelden und bekommen dann einen Zugangscode für die jeweilige Geschichte.

Am 14. Februar fragt der Schneemann die Raben „Welche Farbe ist eigentlich eure richtige?“. Und schon bricht ein Streit aus, der nicht lösbar scheint. Am 21. Februar gibt es ein lustiges Abenteuer mit den Olchis und am 28. Februar wird von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Elefanten und einem Raben erzählt.