Tipp für die Herbstferien: Premiere für Leineweber Future Camp

Kostenloser Workshop ab 7. Klasse „Stoff, halt´ die Kresse“

Biekefeld. Wegwerfgesellschaft war gestern, heute heißt es umdenken und selber machen! Unter dem Motto „Stoff, halt´ die Kresse“ können Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse ausprobieren, Pflanzen auf Stoff wachsen zu lassen. An zwei Nachmittagen werden die Workshop-Teilnehmenden selber kreativ und überlegen Lösungen, wie Abfallprodukte für sogenanntes „vertical farming“ – also das Anziehen von Pflanzen an einer vertikal ausgerichteten Fläche – genutzt werden können.

Das erste „Leineweber Future Camp“ wird vom Wissenschaftsbüro der Bielefeld Marketing veranstaltet und in Kooperation mit experiMINT e. V. umgesetzt. Das Camp ist Teil des Projekts Leineweber Future LAB, gefördert vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Während der Veranstaltung können exklusive Einblicke in Berufsfelder der Textilbranche gewonnen werden. Julia Krayer, Leiterin des BioLab der DEZENTRALE Detmold, und Uwe Rathje, Ausbildungsleiter der JAB Anstoetz Group Bielefeld, begleiten den zweitägigen Workshop.

Es gibt zwei Termine in der ersten Herbstferienwoche: 11. und 12. Oktober sowie 13. und 14. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr, im Open Innovation Office in der Bielefelder Altstadt. Anmeldung ist bis zum 3. Oktober 2021 möglich unter www.bielefeld.jetzt/camp.