Teilnehmer gesucht

Europäische Gedächtnismeisterschaften im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. Die besten Gedächtnissportler Europas kommen vom 20. bis 22. Oktober zur offenen Europameisterschaft ins Heinz Nixdorf MuseumsForum. Dort gilt es, sich in kurzer Zeit, möglichst viele Zahlen, Wörter oder Gesichter zu merken.

Doch nicht nur für die Profis gibt es einen Wettkampf: In der Newcomer-Wertung starten die Neulinge im Gedächtnissport. Hier bekommen alle eine Chance, ihr Gedächtnis zu testen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Noch gibt es freie Plätze. Daher rufen die Veranstalter Interessierte dazu auf, sich anzumelden. Herzlich willkommen sind insbesondere Newcomer aus Ostwestfalen-Lippe, die Spaß an Gedächtnisleitungen haben.

Gestartet wird in drei Altersklassen: Kinder (2011 geboren und jünger), Junioren (2006-2010) und Erwachsene. Der Wettbewerb der Erwachsenen beginnt am Freitag ab 14.30 Uhr, für die Kinder und Junioren geht es am Samstagmorgen um 9 Uhr los. Für alle endet das Wettkampfwochenende mit der Siegerehrung und Publikumsveranstaltung am Sonntag um 15 Uhr. Die Meisterschaft der Erwachsenen findet digital statt, es ist daher ein WLAN-fähiger Laptop mitzubringen; bei den Kindern reichen ein paar Stifte.

Im Wettkampf gibt es zehn Aufgaben, wie bei den Zehnkämpfern der Leichtathletik. Statt 100-Meter-Sprint und Diskuswerfen heißen die Herausforderungen bei der Gedächtnismeisterschaft Kartensprint (so viele Spielkarten in fünf Minuten auswendig lernen wie möglich) oder Bilder merken.

Alle jungen Teilnehmer erhalten eine Medaille und einen kleinen Sachpreis. In jeder Altersklasse bekommen die erstmals angetretenen Gedächtnissportler den Newcomer-Pokal.

Neben einzigartigen Erfahrungen und einem spannenden Wettkampf erwartet die Teilnehmer die Möglichkeit, aus den Medien bekannte Gedächtnisgrößen wie den SPIEGEL-Bestsellerautor Boris Konrad („Klein gegen Groß“, „Wetten, dass?“) oder Johannes Mallow (zweifacher Weltmeister) persönlich kennenzulernen.

Weitere Informationen zu den Disziplinen und zur Anmeldung der Erwachsenen finden sich auf memoryxl-championships.de. Die Anmeldung für Kinder und Junioren sowie die Möglichkeit Fragen zu stellen, erfolgt am besten via E-Mail an b.konrad@memoryxl.de.