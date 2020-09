Tanzende Lichter zur Michaeliswoche

Vom 26. September bis 2. Oktober wird Gütersloh zur Lichterstadt

Gütersloh. Tanzende Lichter wird es auch dieses Jahr zur Michaeliswoche geben. Das neue Format soll ein attraktives Einkaufserlebnis für Besucher schaffen und die Innenstadt im Ausnahmejahr 2020 in ein Lichtermeer an Farben erstrahlen lassen. Trotz der Einschränkungen findet die Michaeliswoche in diesem Jahr vom 26. September bis zum 2. Oktober statt. Realisiert wird diese traditionell von der Gütersloh Marketing im Auftrag des Verkehrsvereins Gütersloh.

Faszinierende optische Illusionen werden während der Veranstaltungswoche jeden Abend ab 19 Uhr an die Fassade des Douglas-Gebäudes projiziert. Das Video Mapping zeigt eindrucksvolle Effekte und 3D-Animationen, die den Zusammenhalt und ein klares Bekenntnis zu der Traditionsveranstaltung vermitteln.

Noch mehr Farbtupfer gibt es am 26. September und 2. Oktober. An diesen beiden Tagen wird die Innenstadt mit verschiedenen Illuminationen in Szene gesetzt. Ein Teil der Leuchtmittel wurde von Gütersloher Kindergärten und Jugendorganisationen gestaltet, die am Berliner Platz bewundert werden können. Eine Schattenwand auf dem Kolbeplatz lädt dazu ein, sich selbst in verschiedenen Schattenfiguren darzustellen. Mit einem selbstgeschossenen Foto, kann so eine schöne Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Für alle Shoppingfans findet am 26. September zudem ein Late Night Shopping statt. Bis 22 Uhr gibt es die Gelegenheit den Einkauf in den Geschäften zu nutzen und zeitgleich die Illumination bei einem Bummel durch die Innenstadt zu bestaunen.

Auch die Kinder-Lichterführungen finden in diesem Jahr wieder statt: Am 28. September, 29. September und 1. Oktober, jeweils zur Abenddämmerung ab 18.30 Uhr, erleuchten Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in Begleitung eines Stadtführers die Gütersloher „Pättken“. Kostenfreie Tickets für die Kinder-Lichterführung sind im ServiceCenter der Gütersloh Marketing. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, schnell sein lohnt sich. Gütersloh Marketing weist darauf hin, dass bei allen Aktionen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachtet werden und bittet die Besucher um die Einhaltung der geltenden Regelungen.

Das Programm der Michaeliswoche 2020 auf einen Blick

(Programmänderungen vorbehalten.)

Samstag, 26. September

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

19 bis 22 Uhr Illumination, Innenstadt

Bis 22 Uhr Late-Night-Shopping, Innenstadt

Sonntag, 27. September

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Montag, 28. September

18.30 bis 20 Uhr Kinder-Lichterführung, Innenstadt (Anmeldung erforderlich)

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Dienstag, 29. September

18.30 bis 20 Uhr Kinder-Lichterführung, Innenstadt (Anmeldung erforderlich)

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Mittwoch, 30. September

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Donnerstag, 1. Oktober

18.30 bis 20 Uhr Kinder-Lichterführung, Innenstadt (Anmeldung erforderlich)

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Freitag, 2. Oktober

19 bis 22 Uhr Illumination, Innenstadt

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Douglas

Samstag, 26. September bis Donnerstag, 1. Oktober

19 bis 22 Uhr Video Mapping, Fassade Städtisches Gymnasium an der Sporthalle A