19.09.2020 – Street Food in Gütersloh

Schlaraffenland Weberei: Vielfältige Leckereien beim Kiezgenuss

Gütersloh. Wer seinen Gaumen gern einmal verwöhnt und die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit zu schätzen weiß, für den ist der Kiezgenuss in der Weberei am 19. und 20. September genau das Richtige. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich der Außenbereich des Bürgerkiez an diesen beiden Tagen in eine echte Schlemmermeile, auf der verschiedenste Food Trucks ihre vielfältigen Spezialitäten präsentieren. Dabei ist es ganz egal, ob man es süß oder herzhaft mag, sich vegan oder fleischlastig ernährt – für jeden Geschmack findet sich hier ein passendes Gericht. Nebenbei können die Besucher auch noch ihren kulinarischen Horizont erweitern. Leckeres orientalisches Street Food gibt es beispielsweise beim Team von Elben, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Bürgerkiez zu Gast sind und leckere Manakish anbieten – libanesisches Fladenbrot aus dem Steinofen mit unterschiedlichen herzhaften Füllungen. Bei weiteren Food Trucks finden sich daneben zahlreiche Köstlichkeiten von Klassikern, die jeder kennt und liebt bis hin zu eher unbekannten Leckereien.

Am Samstag, den 19. September startet der Kiezgenuss nachmittags um 14:00 Uhr. In entspannter Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung kann sich hier in aller Ruhe durch das Angebot probiertwerden. Am Sonntag, den 20. September beginnt der Kiezgenuss bereits um 10:00 Uhr. Parallel dazu findet an diesem Tag außerdem der beliebte Kiezklüngel-Flohmarkt statt, der zusätzlich die Möglichkeit bietet, das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern.