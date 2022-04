Stoffgeschichten in der Textilwerkstatt

Vorführungen im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Wer sich für textile Handarbeit interessiert, hat an einigen Wochenenden im LWL-Freilichtmuseum Detmold die Gelegenheit, sich in der Textilwerkstatt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) über verschiedene Techniken zu informieren. Die Reihe der „Stoffgeschichten“ startet am Freitag (8.4.). mit dem Einrichten des Handwebstuhls. Bis einschließlich Sonntag (10.4.) wird von 11 bis 17 Uhr eine neue Kette geplant, gescheert, auf den Kettbaum gebäumt, durch die Litzen gezogen und letztlich werden Schäfte und Tritte miteinander verbunden. Diese Vorführung ist auch zwei Wochenenden später noch einmal zu sehen (22.4. bis 24.4.).

Am Osterwochenende geht es von Karfreitag bis Ostermontag (15. bis 18.4.) um „Schmuck und Schutz“ von Hals- und Kopftüchern. Diese hielten den Schmutz bei staubiger Arbeit fern. Die Tücher wurden aber auch als Schmuck getragen oder verschenkt – dann natürlich schön verziert. Wie die Stoffe dafür gewebt wurden, können Interessierte in der Textilwerkstatt jeweils von 10 bis 17 Uhr miterleben.

Weitere Vorführungen im Laufe der Saison sind: Drell und Drillich (Donnerstag 26.5. bis Sonn-tag 29.5., 11-17 Uhr) sowie Wollweber und Tuchmacher (Sonntag 12.6., 11-17 Uhr). Die Teilnahme an den Stoffgeschichten ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.