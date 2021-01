Stellvertretende/r Bürgermeisterin und Bürgermeister gewählt

Augustdorf. Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat in seiner Sitzung am 14. Januar 2021 Herrn Gottfried Dennebier als 1. Stellvertreter und Frau Katrin Freiberger als 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt. Es wurde geheim abgestimmt.

Da ein einheitlicher Wahlvorschlag vorlag, hätte dieser auch einstimmig angenommen werden müssen. Drei Personen haben dagegen gestimmt und somit musste ein zweiter Wahlgang nach dem Höchstwahlverfahren durchgeführt werden. In diesem Wahlgang stimmten 17 Personen für den Wahlvorschlag.

Bürgermeister Thomas Katzer gratulierte Herrn Dennebier und Frau Freiberger. „Ich freue mich, dass ich so motivierte Stellvertreter an meiner Seite habe und bin mir sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden“, so Katzer.