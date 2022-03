Start-Up Lynes spendet BÃ¤ume fÃ¼r Detmold

Landesverband Lippe unterstützt das Unternehmen mit Setzlingen

Detmold. Das nordrhein-westfälische Start-Up Lynes hat, in Kooperation mit dem Landesverband Lippe, Bäume am Maiweg in Detmold, südöstlich des Hermannsdenkmals gespendet. Die Klimaschutzziele des Unternehmens unterstützt der Landesverband gerne, indem er die Setzlinge bereitgestellt und gepflanzt hat.

In den Bus oder die Straßenbahn einsteigen und sich mit dem Smartphone einchecken, beim Verlassen dann das Auschecken nicht vergessen: Schon bekommt der Nutzer der Lynes App Punkte gutgeschrieben, abhängig von der Länge der Strecke, die zurückgelegt wurde. Die Punkte können anschließend in Prämien investiert werden. Das ist das Geschäftsmodell des Detmolder Start-Ups Lynes. Die beiden Gründer Sven und Tobias Hubbes möchten den Nahverkehr attraktiver gestalten und einen Anreiz setzen, auch mal das Auto stehen zu lassen, indem sie die Fahrten mit dem ÖPNV belohnen.

Vergangenes Jahr gab es eine besonders attraktive Prämie: Pro 1.500 gesammelter Punkte versprach das Unternehmen einen Baum zu pflanzen. „Wir haben uns angeschaut, wie viel CO2 ein Baum jährlich binden kann“, erklärt Mitbegründer Sven Hubbes. „Den Wert haben wir dann auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoß im öffentlichen Nahverkehr heruntergerechnet. Ein Punkt entspricht demnach 14,6 Gramm CO2; sind 1.500 Punkte erreicht, pflanzen wir als Kompensation einen Baum.“ Das Konzept der beiden ging auf: Bis Ende 2021 nutzten die Lynes-Nutzer fleißig den öffentlichen Nahverkehr und sammelten so viele Punkte, dass die Prämie sich auf insgesamt 220 Bäume belief. Um die 250 zu knacken, legten die Detmolder Gründer 30 Stück oben drauf. Die Setzlinge für die Aktion hat den beiden der Landesverband Lippe zur Verfügung gestellt.

„Als das Start-Up vergangenes Jahr auf uns zu kam, mussten wir nicht lange zögern“, erläutert Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast die Kooperation. „Ich freue mich über den gesellschaftlichen Wandel, den wir aktuell erkennen: Immer mehr junge Menschen vereinen die Themen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz. Lynes fördert den öffentlichen Nahverkehr, indem es dessen Nutzung mit Baumpflanzungen belohnt. Diese Geschäftsidee lässt sich gut mit unseren Aufforstungsmaßnahmen vereinen; deshalb unterstützen wir die jungen Gründer gerne.“

Derzeit ist Lynes gleichnamige App nur in Nordrhein-Westfalen nutzbar, soll aber mit der Zeit bundesweit zum Einsatz kommen. Dass die beiden Gründer nun ausgerechnet ihre Heimat Detmold für die Baumpflanzungen gewählt haben, freut Düning-Gast besonders: „Die Nutzer haben in ganz NRW Punkte mit der App gesammelt. Nun freue ich mich, dass die Baumpflanzungen unserem lippischen Wald zugutekommen und möchte mich ganz herzlich bei den beiden Gründern bedanken, dass sie Detmold dafür ausgewählt haben!“ 250 Douglasien hat der Landesverband im Auftrag von Lynes am Maiweg unweit des Hermanns gepflanzt. Die Nähe zum Denkmal war Sven und Tobias Hubbes wichtig; so kommt ihr Geschäftsmodell nicht nur der Umwelt, sondern auch ihrer Heimat zugute und kann hoffentlich bald bundesweit zur Verkehrswende beitragen.

Hintergrundinformationen:

Aktion „Lippe pflanzt“:

Auch die Bürgerinnen und Bürger in Lippe und darüber

hinaus können die Aufforstungsmaßnahmen des Landes

verbandes Lippe unter-

stützen. Zu diesem Zweck hat der Landesverband Lipp

e im Rahmen der Aktion „Lippe pflanzt“ sechs Zukunf

tswälder ausgewiesen, die

ausschließlich durch Spenden aus der Bevölkerung fina

nziert werden. So wird eine Fläche von insgesamt 9,2

Hektar wieder aufgeforstet.

Die sechs Zukunftswälder sind Kalletal im Ortsteil

Tiefental, Schanzenberg nahe der Burg Sternberg, Grote

nburg nordöstlich des Her-

mannsdenkmals sowie Grotenburg 2 südöstlich des Park

platzes, Bauerkamp zwischen Schlangen und Feldrom und

Rischenau, nordöst-

lich von Schwalenberg. Spender können zwischen einer

vorgegebenen Menge an Bäumen oder einer individuell

gewünschten Anzahl

wählen. Interessierte finden alle Informationen zur

Aktion unter: www.lippe-pflanzt.de

Forstabteilung:

Die Forstabteilung des Landesverbandes Lippe bewirt

schaftet rund 15.700 Hektar Wald naturnah und nachh

altig. Sie pflegt die für Lippe

typischen Buchenwälder und wandelt Monokulturen in w

iderstandsfähigere Mischwälder um. Die Forstabteilu

ng ist zudem für Erhalt und

Pflege zahlreicher Naturschutzgebiete und Naturdenkm

äler verantwortlich. Sie unterhält ein umfangreiche

s Wegenetz für Wanderer und

Erholungsuchende. Das von ihr geschlagene Holz verma

rktet die Forstabteilung lokal bzw. regional. Das s

part lange Transportwege,

schont die Umwelt und trägt zum Erhalt von Arbeitspl

ätzen in der Region bei.

Über die Forsten hinaus zählen zu den bedeutenden Ei

nrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes

Lippe: das Hermanns-

denkmal mit der Waldbühne, die Externsteine, das Lip

pische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbi

bliothek Detmold, das We-

serrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kul

turagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilie

n und Domänen sowie

rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.

