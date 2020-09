„Standesgemäß“-Ausstellung im Residenzmuseum

Paderborn. Das Residenzmuseum Schloß Neuhaus bietet am Sonntag, 20. September, um 11.30 Uhr eine Führung zur Ausstellung „Standesgemäß“ im Rahmen von „Get dressed“!“ an. Silke Köhn, Kuratorin der Fürstenberg Stiftung Eggeringhausen, erläutert die Porträtgemälde der Standespersonen – adelige Herren, Damen und Kinder, ein bürgerliches Ehepaar, Geistliche und Menschen vom Lande. Ihre Zugehörigkeit zu einem Stand ist im Bild oftmals durch Accessoires eindeutig gekennzeichnet.

Der adelige Ritter ist durch seine glänzende Rüstung auf den ersten Blick als Soldat eines Paderborner Bataillon kenntlich gemacht. Die Stiftsdame Elisabeth von Hörde trägt schwarze Schleifen auf ihrem dunklen mit weißen Spitzen abgesetzten Kleid. Ein Zeichen dafür, dass sie Witwe ist. Ein geistlicher Herr gibt sich durch das sogenannte Bäffchen, einem schwarz-weißen Kragen, als solcher zu erkennen. Aber auch modische Trends wurden im Bild verewigt: das Rokoko-Kleid von Frau Mehlberg ist ganz so geschneidert, wie es Mitte des 18. Jahrhunderts am franzöischen Hof en vogue war. Die Führung wird diesen Modetrends nachgehen. Aufgrund der aktuellen Situation wird um eine Anmeldung gebeten: Residenzmuseum: 05251/88-11065 oder Andrea Blase, Tel. 05251-8811043 bzw. per Mail an: a.blasepaderbornde Adresse: Residenzmuseum Schloß Neuhaus, Residenzstraße 2, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus.